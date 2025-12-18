福懋科：新建5廠先進封裝 攻AI伺服器記憶體模組

美國記憶體大廠美光最新公布2026會計年度第一季財報，營收136.43億美元，年增57%，每股盈利4.78美元，均超出市場預期，並同步釋出遠超共識的第二季財測。鈞弘資本執行長沈萬鈞在個人臉書發文分析，由於下游廠商所處地位不同，對待報價走高的態度也陷入「悲傷五階段」情節中，包括戴爾、聯想等大廠已接受現實在市場上重新定價。

中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話