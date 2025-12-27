福斯商旅與合作改裝商推出Caddy Maxi EasyLife福祉車

▲福斯商旅MY26 Caddy Maxi EasyLife 福祉車上市期間優惠價146.5萬元起

【記者 劉嘉菲／台北 報導】響應國際身心障礙者日，台灣福斯汽車推出商入門版Caddy Maxi EasyLife福祉車正式上市，含改裝套件上市期間優惠價NT$146.5萬元起

台灣福斯商旅落實品牌 #WeNotMe 的精神，長期深耕無障礙移動議題，以「移動平權」為核心來推廣多元化的福祉用車，今年以具體行動支持台灣無障礙海洋日，成為活動唯一指定福祉車品牌，無論百岳高山，或是無垠海洋，福斯商旅致力成為所有身心障礙者探索世界的夥伴，因為自由，從來都不該是一項特權。

廣告 廣告

福斯商旅是國內唯一與合作改裝商提供完整福祉車車系的品牌，特別於國際身心障礙者日推出入門版的 Caddy Maxi EasyLife福祉車，分別由四家原廠認證特優改裝商提供不同特色的輔具套件，含改裝套件上市期間優惠價146.5萬元起，期望透過更具競爭力的入手價格，提供給有載運輪椅乘客的消費者、專業車隊或長照機構等，能夠以更親民的預算入手高品質的德系福祉車，進一步讓無障礙移動的願景在日常生活中真正落實。

▲福斯商旅與合作改裝商推出Caddy Maxi EasyLife 福祉車正式亮相

入手更輕鬆 無障礙移動更Easy

Caddy Maxi EasyLife 福祉車，擁有德制品質與完善的安全配備，延續Caddy 車系時尚洗鍊的外觀造型，搭載2.0 升直列四缸渦輪增壓柴油引擎配備、16吋鋁合金輪圈；內裝標配Digital Cockpit全邏輯數位化儀表板與大尺寸觸控螢幕。

安全配備不因親民價格而妥協，Caddy Maxi EasyLife 福祉車標配IQ. Drive智能駕駛輔助系統，搭載包含 Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB 自動輔助緊急煞車功能)與前方行人/騎士偵測系統、FTA 前方橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)、ACC 主動式車距調節巡航系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統(含修正輔助功能)、Side Assist 車側盲點警示系統與RTA後防橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)，以及MCB二次碰撞預煞系統、ESC 電子行車動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、EDL電子防滑差速器、ASR加速循跡控制系統、PDC後方停車引道系統、斜坡起步輔助裝置、疲勞駕駛警示系統與Exit Warning 離車安全警示系統，完善安全科技配備，守護每一次出行。

四家福斯商旅原廠認證特優改裝商 提供專業套件及服務

福斯商旅原廠認證特優改裝商—太古標鎰、台灣福祉、重安福祉、及輔康企業為消費者或企業客戶提供專業福祉車改裝服務，透過安裝斜坡板等輪椅使用者專用套件配備，可容納5名乘客及1名輪椅使用者，無論是全家人一起出遊，或是提供無障礙計程車及長照機構更彈性的使用及乘坐配置，Caddy Maxi EasyLife 福祉車多功能的用途，可滿足不同無障礙移動需求。(記者劉嘉菲翻攝)