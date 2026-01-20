福斯商旅Caddy福祉車新春入主車系 享最高15萬元優惠

▲福斯商旅蟬聯進口福祉車領導品牌 Caddy Maxi福祉車銷售首次破百台

【記者 劉嘉菲／台北 報導】台灣福斯商旅於2025年創下進口福祉車銷售冠軍，以249台的亮眼佳績，引領無障礙移動邁向新里程，其中，Caddy Maxi福祉車表現最為卓越，年度銷售達178台，不僅較2024年大幅提升超過85%，刷新銷售紀錄；2025年12月的國際身心障礙者日發表的Caddy Maxi EasyLife福祉車，以更親民的價格讓消費者入主高品質德系福祉車，成為品牌持續成長的強勁動能。

福斯商旅 Caddy Maxi 一直是深受信賴的福祉車改裝車型，除了優異的德制工藝、完善IQ.Drive智能駕駛輔助系統與靈活的空間配置，每一輛福祉車改裝皆由福斯商旅原廠認證的專業改裝商操刀，從輪椅斜坡板到各式專用套件配備，皆符合福斯商旅全球統一的高規格標準，深獲長照機構、專業車隊與身障者家庭的高度肯定。

農曆新春將至，台灣福斯商旅本月特別針對Caddy全車系祭出有感回饋，德制正七人座休旅 Caddy Maxi 建議售價143.8萬元起，即日起入主即享『新年回饋』專案，透過汰舊換新補助與貨物稅減免，再加乘5萬元現金折扣，創造最高達15萬元的超值優惠；而德國頭家最信賴的德國商用車Caddy Cargo，新車建議售價89.8萬元，同步推出『省大錢 賺大吉』專案，限量主管車搭配5萬元現金折扣與政府汰舊換新補助，以最高10萬元的折價回饋力挺台灣頭家。(記者劉嘉菲翻攝)