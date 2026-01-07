福斯把交車變嘉年華 入手GTI、R直接送你上賽道

記者鍾釗榛／綜合報導

台灣福斯汽車宣布推出 2026 年首波高性能購車方案。（圖／Volkswagen提供）

福斯（Volkswagen）將「買車」這件事，直接升級成賽道體驗。台灣福斯汽車宣布推出 2026 年首波高性能購車方案，即日起至2月28日止，入主指定高性能車款，就有機會獲得「2026 Volkswagen性能馳騁嘉年華」門票，名額僅50組，讓新車主在交車後第一時間，就能把愛車開上麗寶國際賽車場。

品牌靈魂就是駕馭

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp指出，福斯的核心價值始終來自駕馭樂趣，從底盤調校、科技配置到方向盤回饋，都是為了讓駕駛親身感受操控魅力。這次把賽道體驗直接納入購車方案，正是希望讓R-Line Performance以上的車主，在迎接新車的同時，也同步感受品牌性能基因。

福斯將賽道體驗直接納入購車方案。（圖／Volkswagen提供）

日常與熱血一次滿足

福斯高性能車款長年受到台灣車迷青睞，關鍵就在於性能與安全並重。全車系標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，整合全速域 ACC、車道維持與修正輔助，加上主動煞車、盲點警示與二次碰撞預煞等完整防護，讓駕駛在享受操控的同時，也能保有最高層級的安心感。

福斯全車系標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統。（圖／Volkswagen提供）

德制底盤加持 賽道日親自驗證

在操控表現上，精準轉向、車身剛性與輕量化設定，始終是福斯高性能車的招牌。凡入主Polo GTI、Golf GTI、Golf R、T-Roc R、Tiguan R-Line Performance與Passat R-Line Performance等指定車型，皆可在活動當天駕駛自己的愛車於賽道體驗非競速操駕，實際感受底盤與動態實力。

福斯Golf R。（圖／Volkswagen提供）

專屬禮遇到位 價值直接破萬

參與活動的車主，現場可獲得具DOT與CNS認證的安全帽與完整賽道體驗行程，整體價值超過新台幣12,000 元，還有隱藏驚喜等待解鎖，讓這場賽道日不只熱血，也更貼近車主與品牌之間的距離。

福斯Tiguan R-Line Performance。（圖／Volkswagen提供）

