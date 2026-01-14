福斯放大絕 Tiguan、Passat年式更新優惠開搶

記者鍾釗榛／綜合報導

福斯The new Tiguan休旅車。（圖／Volkswagen提供）

Volkswagen為26年式The new Tiguan帶來大幅進化，從外觀第一眼就讓人印象深刻。全車系同步德國規格，首度標配前後廠徽光標定位燈，搭配延伸至左右的水平燈條，夜晚行駛時辨識度爆表，不只帥氣也更安全。高階車型再升級IQ.LIGHT矩陣式LED頭燈，擁有高達19,200個多像素光點，能依路況自動調整照明模式，山路、市區、高速公路都能給駕駛最清楚的視野。

高階車型再升級IQ.LIGHT矩陣式LED頭燈。（圖／Volkswagen提供）

座艙科技感滿滿

走進車內，全新多功能中央數位旋鈕成為視覺焦點，只要轉動就能切換駕駛模式、氛圍模式與音量設定，連音場也會跟著變化，營造沉浸式的駕乘氛圍。280 eTSI車型搭載48V輕油電動力系統，繳出每公升16公里的節能表現；330 TSI以上車型則配備4 MOTION智慧四驅系統，無論露營、登山或長途旅行，都能給全家滿滿的安心感。

廣告 廣告

全新多功能中央數位旋鈕成為視覺焦點，只要轉動就能操作各種功能。（圖／Volkswagen提供）

R-Line性能加持

頂規430 TSI R-Line Performance更加入墨柏綠新車色，並開放選配專屬炫黑套件，從運動化前後保桿、後視鏡罩到20吋黑銀雙色鋁圈，全車黑化風格氣勢十足，展現濃厚性能休旅風範，走到哪都是目光焦點。

Passat同步升級

另一位主角The new Passat同樣換上最新廠徽光標定位燈，搭配IQ.DRIVE智慧駕駛輔助系統，包含智慧車陣、緊急避讓與自動停車等功能，再加上10具氣囊守護，全家出遊更安心。寬敞車室與最大1,920公升行李廂容量，搭配人體工學按摩座椅與15吋超大觸控螢幕，讓長途旅行變成一種享受。

福斯The new Passat。（圖／Volkswagen提供）

優惠同步開跑

現在入主The new Tiguan與The new Passat全車系，可享最高10萬元汰舊換新貨物稅減徵，再搭配會員購車補助最高4萬元與高額零利率方案，想換車正是好時機。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／有錢還不一定買得到 最強Range Rover台灣預接單

怎能不愛車／休旅王者再進化！全新RAV4登場、三種性格一次滿足

法拉利為他打造全球唯一訂製車 台灣詐騙犯變賣神車賠償受害者

賓士新年放大絕！年後最狂購車優惠曝光

