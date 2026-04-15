福斯新聞主播：川普親口說伊朗戰爭結束了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普向福斯新聞主持人表示，對伊朗的戰爭已經結束。美聯社資料照片



美國與伊朗上周末的停火宣告破局，美軍隨後封鎖荷姆茲海峽進一步向伊朗施壓。不過美國總統川普週二（4/14）卻向媒體宣告，這場戰爭已經結束。

福斯新聞節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）週二（4/14）在X平台上傳一段在白宮錄製的影片。她說自己剛專訪完川普，討論許多與伊朗戰爭和經濟有關話題。

巴帝羅默說：「我要告訴你們一件事。我問總統，你在談到（伊朗）戰爭時不斷使用『was was was』（過去式動詞）。我問他，難道戰爭結束了嗎？他說：『結束了』。」

廣告 廣告

目前尚不清楚川普在專訪中說了什麼，而巴帝羅默也在這段影片的最後賣關子，要觀眾鎖定美東時間週三上午播出的完整節目。

在面對面專訪前，川普週日（4/12）先接受巴帝羅默的電話訪問，他當時表示，伊朗代表走上談判桌前手上根本無牌可打，「他們的軍隊都被摧毀了，整個國家都被摧毀了。他們的整個領導階層也沒了」。

川普說，伊朗唯一有的牌，就是在荷姆茲海峽放置水雷，企圖對來往船隻造成經濟傷害。

川普週二接受《紐約郵報》電話訪問時表示，美國和伊朗可能即將展開第二輪協商。

以色列媒體報導指出，川普在最新的福斯新聞專訪中先喊出「戰爭已結束」，可能不利於和伊朗之間的協商。

更多太報報導

美軍封鎖荷姆茲海峽進入第二天 6艘商船掉頭離開

川普稱未來兩天可能與伊朗協商 主談判人透露困難點

戰時中國囤油限制商品出口 美財長批不可靠夥伴