福斯汽車撐不住！ 「3大壓力」關閉德國產線

福斯汽車首次關閉在德國的產線。（示意圖：motionelements）

英國《金融時報》報導，歐洲最大汽車製造商福斯汽車預定本月16日起，停止在德勒斯登廠區的生產活動。這座廠區一度被外界視為福斯展現實力的示範基地，這也是福斯汽車首次關閉在德國的產線。

德勒斯登廠區最早負責組裝福斯汽車高階車款Phaeton，2016年該車款停產後，轉型為福斯汽車電動化戰略的代表，近期生產車款為純電動車ID.3。

報導指出，近年在大陸市場銷售疲軟、歐洲市場需求低迷及美國關稅等三重壓力夾擊下，德勒斯登產能下調至20萬輛，約為福斯汽車沃佛斯堡中央工廠年產量的一半。

福斯品牌負責人舍費爾表示，關閉產線並非輕率決定，但從經濟角度來看，這是必要之舉。德勒斯登廠區未來將租給德勒斯登工業大學，計劃建置人工智慧（AI）、機器人技術、晶片研發學術園區。

