福斯猛撞瑞典坦克倒車肇逃 眼尖網友：副駕頭從中間上來還沒穿衣服

記者莊淇鈞／宜蘭報導

福斯汽車追撞VOLVO休旅車瞬間，被網友發現副駕駛座的女乘客疑似沒穿衣服。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣五結鄉傳藝路二段上，昨天（30日）上午10時許，1輛福斯汽車不明原因在沒剎車的情況下，直接撞上正在停等紅燈的「瑞典坦克」VOLVO休旅車，福斯汽車肇事後隨即倒車逃逸，VOLVO休旅車駕駛將行車紀錄器影片分享到Threads。許多網友眼尖發現，副駕駛座的女子疑似沒穿衣服，紛紛留言「副駕真的沒穿衣服耶」、「副駕的頭怎麼是從中間上來的？」、「看起來在吃東西」引起熱議。

VOLVO休旅車被撞後幾乎沒受損。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天上午10時36分，陳男VOLVO休旅車載著父母沿五結鄉傳藝路二段往羅東方向行駛，豈料在停等紅燈時，被1輛完全沒有煞車白色福斯轎車從後方猛烈撞擊，VOLVO休旅車幾乎原地不動，反而是肇事的福斯轎車因強大作用力瞬間彈飛、失控滑退，而肇事的白色福斯竟直接倒車，加速蛇行往羅東市區逃逸。

而整個車禍事故過程被分享在社群平台Threads，有眼尖網友發現，副駕駛座的女子疑似沒有穿衣服，紛紛留言「副駕真的沒穿衣服耶」、「副駕的頭怎麼是從中間上來的？」、「看起來在吃東西」、「福斯駕駛很享受副駕駛的吞吐服務...所以完全沒剎車直接撞嗎...」、「吃到一半撞到，會不會嚇到直接咬斷...」、「宜蘭有戶外音樂會嗎？」、「連衣服都沒穿，怎還會繫安全帶」引起熱議。

警方獲報到場處置，透過調閱周遭監視器及車號，將通知涉案車主及駕駛到案說明，後續依肇事逃逸偵辦，並將依違反道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

不良行為，請勿模仿！

