福斯ID. Polo來了 電動車正式走進親民價格帶

記者鍾釗榛／綜合報導

福斯全力布局電動車。（圖／翻攝Volkswagen網站）

雖然時間還沒走到2026年，但福斯汽車已經開始為下一波產品高峰期佈局。銷售主管Martin Sander直言，接下來幾年將迎來「前所未有的新車發表潮」，不只既有車款全面升級，還會有多款全新成員加入戰線，產品節奏明顯加快。

福斯I電動車將有多款新車加入。（圖／翻攝Volkswagen網站）

ID. Polo登場在即

備受期待的ID. Polo再次被點名確認，這款定位入門的電動小車，歐洲起售價約2.5萬歐元，換算新台幣約87萬元左右，對想跨入電動車世界的消費者相當有吸引力。接著，福斯也會推出ID. Cross量產版，等於是把電動Polo拉高成 SUV，角色就像現在的Polo與T-Cross關係。

福斯ID. Polo與ID. Polo GTI偽裝車。（翻攝Volkswagen網站）

ID.3、ID.4全面升級

ID.3與ID.4也將迎來新版本，雖然未明說是否大改款，但方向已很清楚。外型會更洗鍊，內裝用料升級，甚至回歸部分實體按鍵，算是回應市場聲音。同時，電池成本與效能都有顯著進步，官方形容這次是「等級跳躍式」提升。

福斯ID. Cross概念車。（圖／翻攝Volkswagen網站）

增程電動SUV破千公里續航

中國依舊是關鍵戰場。福斯預告明年將推出一款搭載增程汽油引擎的純電SUV，來自ID. Era概念車，為三排座全尺寸設定，綜合續航超過1,000公里，純電行駛也可達300公里。此外，還會有兩款中國自主平台的A級電動車同步登場。

福斯ID. Era概念車。（圖／翻攝Volkswagen網站）

