福星公園啟用交通教學區 李四川：讓孩子玩中學

（中央社記者陳昱婷台北6日電）歷經4年工程，台北市福星公園交通教學區及地下停車場今天啟用，台北市副市長李四川說，園區設有自行車練習場及融入人本交通安全概念的教學設施，讓孩子可以邊玩邊學。

台北市交通局今天舉行福星公園交通教學區及地下停車場啟用記者會，李四川致詞表示，這個公園不僅規劃滯洪池功能，還有讓小朋友練習騎自行車的場地，以及融入人本交通安全概念的教學設施，讓孩子能一邊玩、一邊學。

李四川說，很高興見證這個公園的啟用，期待學童能在此學習正確騎乘及過馬路習慣，跟陪同的阿公、阿嬤一起分享交通觀念，讓交通安全結合生活，落實在社區大街小巷。

他提及，30年前他的工作是蓋天橋、地下道，30年後的現在他忙著拆天橋、地下道，「這30、40年一切歸零」，但也代表社會觀念從車本交通轉化為人本交通。

交通局介紹，園區在民國110年動工，斥資新台幣11億餘元，地上打造真實比例的路口號誌、人行道等道路環境，並結合欣欣客運捐贈的巴士，設計視野死角與內輪差、自行車人行道安全等5大互動式教學關卡，推動城市交通文化向下扎根。

交通局表示，地下設有425席小型車停車位、5席大型重型機車及50席一般機車車位，今天起開放免費停車，12月1日凌晨0時開始收費，汽車及重機每小時40元、機車每小時10元。（編輯：張銘坤）1141106