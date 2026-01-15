福星高照！3生肖財運亨通 屬龍「錢」途無量

《搜狐網》命理專欄點名3生肖，將在未來的日子裡迎來好運，其中生肖龍「錢」途無量，屬牛者默默有收穫。（示意圖／Pixabay）





福星高照！《搜狐網》命理專欄點名3生肖，將在未來的日子裡迎來好運，其中生肖龍「錢」途無量，屬牛者默默有收穫。

財運旺3生肖

生肖龍

屬龍的人天生自帶「帝王相」，財運就跟開外掛一樣，正財偏財齊旺，工資、獎金翻倍，「錢」途無量。

生肖猴

屬猴的人自帶一種「王者氣場」，做事有主見、做人有原則，不討好不迎合，且特別有擔當，關鍵時刻站得出來、扛得住事，這種「可靠感」將為自己帶來不錯的回報。

生肖牛

屬牛的人就像老黃牛耕地，不喊苦、不邀功，但每一步都踩得穩、走得實，職場上雖不是最亮眼的，但好表現絕對有被老闆看在眼裡。

