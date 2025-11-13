福智佛教基金會關懷植物人 贈手工皂

福智佛教基金會基隆支苑安樂五區共好會會員們，前往創世基金會基隆安養院，關懷植物人的照護與需求，並將親手製作的200顆手工皂捐贈給院民，期盼在寒冬來臨前，為植物人及其家庭增添一份關懷與支持。

福智佛教基金會師姐表示：「這些手工皂代表每一份用心與祝福。」製作過程中特別選用由師兄姐親自栽種的左手香作為主要成分，經採摘、清洗、打汁、製皂、晾皂等繁複工序，再搭配高品質油品以提升滋潤度。從製作到包裝歷時約30天，皆以最細膩的心意完成。考量臥床植物人皮膚清潔與保養的重要性，師姐們特別加入天然左手香草本，讓皂品更溫和親膚，盼以這份手作心意，守護院民的肌膚健康，讓愛化作實際行動。

創世基金會基隆分院李淑婷院長表示：「每位植物人背後都有一個辛苦的家庭，感謝福智佛教基金會的愛心皂捐贈，為院民與家屬帶來實際的幫助與溫暖。」目前創世基隆院安養47位植物人，並提供近80個到宅服務家庭的照護。誠摯邀請社會各界響應每月300元助植物人尿布經費，讓關懷持續流動、愛心細水長流。