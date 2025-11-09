福智僧團赴梵蒂岡跨宗教交流

2025年10月26日至31日期間，福智僧團住持如淨和尚、如英法師、性倚法師一行，參與中華人間佛教聯合總會所舉辦的跨宗教交流訪問團，受邀前往梵蒂岡出席《天主教會對非基督宗教態度》（Nostra Aetate）宣言六十週年紀念活動，並會晤天主教會第二六七任教宗良十四世，延續佛教與天主教的跨宗教情誼，以行動展現彼此友好，共同祝願世界和平（見圖）。

中華人間佛教聯合總會主席團暨福智僧團住持如淨和尚表示：「我們個人有自己的宗教信仰，但對其他宗教應該抱持尊重態度，透過對話，互相了解，進一步互相欣賞，乃至互助合作，共同為促進人類幸福，宗教和諧，世界和平而努力」。福智僧團也曾在2023年三月參與中華人間佛教聯合總會代表團赴梵蒂岡進行交流訪問，代表團跨越宗教、地域的隔閡，攜手為世界和平、人類福祉共同祈禱，期望實現宗教和合、世界祥和的願景。

福智團體真如老師認為「佛法」與其說是宗教，更是一種教育，因為關係著所有生命的苦樂問題，給出了離苦得樂的方法。真如老師也勉勵福智成員當個和平大使，以智慧與慈悲在生活中關愛家人父母、關懷老人小孩、關心大眾社區，這也是身為佛教徒孜孜以求的快樂，皆源於心中生起的利他心。當每個人的內心和平了，這個世界就和平了。

《教會對非基督宗教態度》宣言源於呼籲天主教信眾放下曾經與回教、反猶太衝突的遺憾，同時要求教會成員對於其他宗教要抱持友好態度。天主教教宗良十四世於十月二十八日在保祿六世大廳舉辦的紀念慶典上，邀請各地信徒將每種宗教都視為對真理的探索，並於十月二十九日在聖伯多祿廣場進行接見活動時，以宗教間對話為主題，提到當今世界更需要各宗教團結友好合作，才能邁向共同期望的和平與正義。

此次跨宗教交流代表團主席團成員包括福智比丘僧團住持如淨和尚、佛光山住持心保和尚、香光尼僧團方丈悟因長老尼，同行亦有靈鷲山僧團代表、大仙寺代表、靈巖山寺代表等多位法師，以及教育界學者與社會賢達等八十人隨行。