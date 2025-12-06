福智文教基金會舉行二0二五「尊親獎」孝行楷模頒獎典禮表揚二十六位孝子突破生命困境 積極行善慈孝事蹟

行孝不分老幼貧病，致力於心靈提升的財團法人福智文教基金會舉辦第七屆「尊親獎」孝行楷模選拔，由內政部擔任指導單位舉辦二0二五「尊親獎」孝行楷模頒獎典禮。本屆共二十六位孝行楷模受到表彰，期望孝行美德遠揚，喚起眾人及時行孝，增進家庭及社會祥和。

頒獎典禮特別邀請內政部宗教及禮制司司長林振祿、臺北市政府民政局副局長吳坤宏蒞臨致詞，感謝福智文教基金會長期舉辦尊親獎，傳揚孝道，共同營造溫暖、穩定、和諧的社會。並與福智文教基金會執行長郭基瑞頒獎予孝行楷模（見圖）。相關「尊親獎」的「孝悌楷模」孝行事蹟，請參見本會官網：https://reurl.cc/GGXamx。

福智文教基金會執行長郭基瑞表示，基金會三十年來致力於心靈教育與經典教育，秉持創辦人日常老和尚重視「孝悌」為效學聖賢「仁德」修為、圓滿生命的重要基礎，戮力弘揚孝道文化。福智團體真如老師特別以「尊親獎」為孝行楷模選拔命名，期望帶動世人重視恭敬長者、向有經驗的人學習其生命歷?中的良善品格，帶動自身、家庭及社會向善向上，建構慈愛敬長的社會文化。基金會自二0一九年起舉辦「尊親獎」孝行楷模選拔表揚，至今已累積近六百位參與選拔，其中十三位更榮獲全國孝行獎。本次邀請歷屆孝子與會共襄盛舉，並有逾百位孝子眷屬及親友粉絲團出席頒獎典禮為獲獎者喝采，規模較去年倍增。期願孝道文化能廣為傳揚，家家出孝子，讓孝道充滿社會每個角落！

頒獎典禮當日也邀請孝子現身分享，其面對生命困境積極行孝的行誼令人感佩。中小學組的李奕霈非常感謝父母照顧她、讓她有自信，自小罹患脊髓性肌肉萎縮症(SMA)，成長過程面臨退化、無法站立行走，仍忍痛為父母分憂解勞，並努力勤學。奕霈以鋼鐵般意志，勇於突破生活、學習上的種種不便，堅韌向前的意志，並榮獲二0二五總統教育獎，讓父母以之為榮，真正做到孔子所說的大孝尊親。成人組的張晉豪自幼失明，在父母悉心照料下成長，仍樂觀進取，打拼買房，實現安居夢想，並自理生活，以感恩取代埋怨，善盡孝道。陪伴母親及自己後來也罹癌的過程後，更有勇氣面對生命困境。於頒獎現場與上屆得獎者許清閔共同演出自創詞曲─「勇敢的囡仔一定會做英雄」，祝福眾人皆能活出生命光采，這振奮人心的善舉值得喝采。

孝，是亙古流傳的美德，此次頒獎活動也邀請福智文教基金會所成立的「思無邪詩經吟誦團」以古音漢語吟唱《詩經》的〈蓼莪〉篇與〈遊子吟〉等念親恩的篇章；以及福智青年讚頌團載歌載舞地熱情演出，並帶動觀眾同唱「我們在一起」，誠願父母尊長歡喜，矢志追尋生命典範圓滿美好夢想。基金會亦提供歷年孝行楷模事蹟，委請福智文化出版《不只需要愛》、《即使你已忘了我》等孝子故事系列叢書，盼能推廣孝道，鼓勵民眾於生活中具體展現慈孝行動，營造溫馨和樂的家庭，增進社會的祥和，祈願幸福滿人間！