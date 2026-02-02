福智舉辦教師生命成長營 帶600教職員探索生命價值

福智文教基金會2026「教師生命成長營」近600位教職員共同學習，課程以「 探索生命價值」與「找回幸福主控權」為主軸，重塑校園幸福力。(福智文教基金會提供)

面對日益複雜的校園人際關係，教師的心理韌性成為影響教育品質的關鍵。福智文教基金會於國立屏東大學舉辦第 34 屆「教師生命成長營」。本屆營隊吸引近 600 位來自全國大專校院及中小學之教職員參與。

活動以「 探索生命價值」與「找回幸福主控權」為兩大核心主軸，透過戲劇、座談、桌遊等多元學習課程，以「觀功念恩」為實踐的方法，回應教育現場的困境，打造幸福校園。