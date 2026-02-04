福智高中勇奪全國「異色盃」漫畫組冠軍 將生命經驗融入創作多項作品獲肯定

以推動生命教育為核心的福智高中參與南華大學主辦的「二0二五全國高中職『異色盃』設計競賽」，多項作品脫穎而出，其中漫畫組更以作品《剎那》勇奪第一名殊榮。福智高中以不同於強調技法訓練的美術教育，鼓勵學子們在繁忙的課業之餘，靜下心來「向內觀察」，學子們將所學結合生活中的細膩觀察與生命體悟，化為創作時豐沛的養分，讓作品除了視覺的美感，同時也保留了感動人心的溫度。

本屆「異色盃」以「瞧瞧不一樣的藝術設計」為主題，吸引來自全國各地高中職好手同台競技。福智高中學子在激烈的競爭中表現亮眼，總計榮獲六個獎項，分別是漫畫組第一名梁譽鐙、第三名李芯儀、佳作林尚穎；室內設計空間組入選陳信穆；視覺設計類第三名周栩甄、陳芸芸、陳姿妤、李芯儀，以及佳作李心儀。特別是漫畫組冠軍作品《剎那》，以流暢的畫面與張力十足的故事表現，獲得評審一致好評（見圖）。

廣告 廣告

獲得漫畫組首獎的梁譽鐙同學，以作品《剎那》傳遞快樂的本質。三格漫畫表現出快樂不是源於物質，也無需因他人的言論而擾動情緒，最重要的是靜下心好好體會生活中每個可愛、微笑的瞬間。指導老師朱庭葦以「心如工畫師，能畫諸世間」來稱讚梁同學認真覺察自心，在生活的體驗中，構築出生命的智慧體認。透過福智校園中，為學子實踐生命教育而養育的馬匹，成為梁同學此次競賽獲首獎的創作靈感；梁同學結合平日與馬兒相處的溫馨之情入畫，至誠動人，期望更多人感受到作品《剎那》之中的喜悅。

擁有自己的房子是多數人的夢想，但高房價問題卻令夢想遙不可及。陳信穆同學觀察到現今社會現象，作品《樓中樓，夢中夢》以建築透視圖的繪製技法展現室內空間，讓小房子的室內也有寬闊的視野，獲室內設計空間組入選肯定。指導老師賴盈達稱讚陳同學對於規劃立體結構與空間陳設佈置，擁有極高天份。透過參賽，陳同學在過程中重新省視自心對於設計的愛好，重拾信心，也對未來人生方向更清晰明朗。

視覺設計類第三名作品《小狼帽》由周栩甄、陳芸芸、陳姿妤、李芯儀等四位同學聯手設計，將耳熟能詳的童話故事「小紅帽」、「糖果屋」，以手繪動畫風格改寫故事結局。在新的故事情節中，小紅帽在奶奶的帶領下，透過遊戲闖關，化身為小狼帽，象徵蛻變與成長，她們也期許自己一如堅強的故事主角，在自己的人生中完美通關。

福智教育園區創辦人日常老和尚楷定「教育是人類升沉的樞紐」，真正的關鍵在於心靈的提升。同時，完整的心靈教育必須在一個良好的、全面的教育環境才能實現。福智高中重視品德教育與心靈成長，透過多元課程實踐「生命教育」，引導學子認識自我、關懷他人，並與環境建立友善的連結。我們相信，給予學生身心靈的全人教育，啟發善念，就能讓每個孩子成為溫暖世界的光。