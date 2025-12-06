福曜永靖點亮平安季走讀客底文化系列活動熱鬧登場。

記者吳東興∕永靖報導

彰化縣永靖鄉公所六日盛大舉辦二0二五年「福曜永靖點亮平安季」走讀客底文化系列活動，由鄉長魏碩衛主持點燈儀式，鄉內主要街道掛滿各式各樣亮閃閃的燈籠，相當璀璨亮眼。此外還有社區美食園遊會、文創市集及星光演唱會等，及抽大獎帶回家，獎品有機車、日本來回機票等，吸引許多民眾參加，熱鬧滾滾。

本次活動特別將客家文化與耶誕氛圍交融，安排在地社區帶來客家元素演出，讓民眾親近客底之美，另辦理國小燈籠彩繪佳作頒獎，鼓勵學童參與文化活動，連結在地教育與社區。也規劃憑十一、十二月發票兌換摸彩券及打卡送市集園遊券，現場市集與客家宣導攤位，有各式美食，讓參與民眾有吃又有拿。

表演節目更是星光熠熠，邀請到台語歌壇重量級天后龍千玉與實力派唱將袁小迪輪番登台，還有深受小朋友喜愛的YOYO家族南瓜哥哥與櫻桃姐姐，加上新生代歌手Bryant煜晨演唱，滿足各年齡層觀眾的喜好。壓軸的摸彩活動，則有機車、機票等大獎。

鄉長魏碩衛說，永靖擁有豐富的歷史與人文風貌，透過「點亮平安季」希望不只是點亮耶誕燈飾，更是點亮鄉親心中的溫暖與希望。特別感謝客委會的指導與各社區發展協會、村辦公處的全力支持，讓大家看見永靖的團結與美好。