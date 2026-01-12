福氣早餐祈願考運亨通 7-11阜杭飯糰馬上富有

高中生面臨大學學測，加上年節開運需求，2大超商力推全新祈福產品。7-ELEVEN特別將「阜杭豆漿飯糰」換上節慶包裝，並推出「里肌肉蛋紫米飯糰」，多款鮮食更貼上經過過爐的神明Q版貼紙，為考生全力加持。全家便利商店同樣祭出早餐優惠，匠土司全系列2件79折，明太子系列新品上架，更請來蜷川實花為Let’s Café設計3款限定杯身與杯套。

7-ELEVEN自2020年與米其林必比登推介早餐店「阜杭豆漿」合作，開賣「阜杭豆漿經典飯糰」，1年熱賣超過400萬顆，榮登超商加熱飯糰冠軍商品。配合年節開運與大學學測考生需求，飯糰即日起全面換上節慶包裝，讓考生們「愈吃愈好運」。新品「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」上市，使用紫米混合糯米，包入蒜香醬燒里肌、滷蛋、微辣蘿蔔乾和酸菜，充滿台式滋味。

廣告 廣告

此外，7-ELEVEN製作「福德正神」與「文昌帝君」神明Q版貼紙，並到雲林西螺福興宮祭拜過爐加持，將貼紙貼在「福圓號桂圓核桃起司包」、「蜜汁叉燒包」、「乾杯炭火燒肉包」、「及第小籠湯包」、「及第豬肉熟水餃」、「及第植物肉水餃」等產品包裝上，祝福考生金榜題名、文運昌盛，1月20日前搭購指定商品任2件享88折福利。

全家便利商店早餐新選擇主打日系概念的「匠土司」，即日起至1月20日任選2件79折。另開發多款明太子系列商品，像是結合日式可樂餅與飯糰的「明太子奶油炸飯糰」、選用日本明太子名店FUKUYA材料的「真明太子玉子飯糰」、融合明太子與奶油乳酪的「明太子乳酪起司沙拉飯糰」……等，建議售價35元~45元。

日本當代藝術家蜷川實花睽違10年後在台灣舉辦大型個展，全家便利商店取得合作資格，即日起於全台店鋪推出Let’s Café與Let’s Tea的3款限定杯與1款限定杯套，消費者享用茶飲與咖啡時還能感受蜷川實花作品的魅力。

保留限定杯或杯套在1月17日至2月28日前往展覽現場購票，原價490元的門票立刻降至450元；在FamiPort智慧機台也能預購門票，1月16日前單人與雙人優惠票價400元、780元。

原文出處

延伸閱讀