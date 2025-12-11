福泉扶輪社特捐教具 助警加強民眾辨毒知能

【警政時報 陳世軒／桃園報導】隨著科技進步，新興毒品推陳出新，無害的外觀包裝讓其大輛流通於年輕族群及娛樂場所，也成為警方重點管制對象。桃園福泉扶輪社為協助反毒，特捐八德分局毒品教具（彩虹菸毒品氣味擬真體驗組）以提升民眾知能。

桃園福泉扶輪社為協助反毒，特捐八德分局毒品教具（彩虹菸毒品氣味擬真體驗組）以提升民眾知能。（記者翻攝）

警方未來將運用毒品教具各式宣導活動場合，讓民眾除聽講外，更可以看到、聞到，透過實際經驗提升反毒意識，有效強化反制毒品的智識。

八德分局長鄭文銘感謝國際扶輪社助理總監藍榮進、副助理總監華定豐、桃園福泉扶輪社社長邱立平、副社長陳錦楚蒞臨及桃園福泉扶輪社的支持，表示毒品教具不僅是物質捐贈，更是提升社會治安與公共安全的利器，「打擊犯罪有警察的努力，加上民間力量的合作參與，才能發揮最大的功效。」

廣告 廣告

藉由毒品教具，民眾除了聽講外，更可以看到、聞到，透過實際經驗提升反毒意識。（記者翻攝）

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光