福泰成立「花蓮創投工作室」攜手花蓮縣推動福祉經濟 把資源變土壤、讓人才成森林 邀創新人才共創永續

圖說: 花蓮創投工作室（Hualien Venture Studio，HVS）於今（20）日正式宣布成立，由左至右為數位經濟暨產業發展協會秘書長暨花蓮創投工作室(HVS)顧問黃玉華博士、福泰飯店集團董事長暨花蓮創投工作室(HVS)總裁廖炳燿總裁、花蓮縣縣長徐榛蔚縣長、花蓮縣農會吳昆儒總幹事、工研院社會公益委員會副主委暨產業服務中心謝國倫副執行長。圖／花蓮創投工作室（HVS）提供。

【記者羅伯特/綜合報導】福泰飯店集團今（20）日舉辦記者會，正式宣布成立「花蓮創投工作室籌備處（Hualien Venture Studio，HVS）」，並與花蓮縣農會簽署合作備忘錄，預計於下半年進駐「花蓮農學苑」，共同打造支持創新人才與新創團隊落地花蓮的資源平台。

「花蓮創投工作室」的成立，不僅是福泰飯店集團深耕永續、持續創新的具體行動，也呼應花蓮縣政府於2024年籌組團隊參與第11屆MIT區域創業加速計畫（MIT REAP）後，推動區域轉型的關鍵里程碑。MIT REAP 花蓮團隊在MIT史隆管理學院教授群協助下，凝聚產官學研醫善的智慧，擬定「從農場到健康與福祉（From Farm to Health and Wellbeing）」策略，目標是共同實踐「超越GDP的福祉經濟（Wellbeing Economy）」。

圖說: 「花蓮創投工作室」正式啟動，產官學各界夥伴共同見證花蓮「從農場到健康與福祉」轉型里程碑。圖／花蓮創投工作室（HVS）提供。

福泰飯店集團董事長廖炳燿領軍：以創投工作室模式，補齊「資源與規模化」關鍵拼圖

將擔任花蓮創投工作室總裁的福泰飯店集團董事長廖炳燿（Ben Liao）長期投入觀光旅遊產業，並積極推動永續旅遊與觀光產業轉型。廖炳燿亦長期參與亞太旅遊協會（PATA）國際網絡，曾擔任PATA總會副會長與中華台北會長，現仍擔任理事，具備深厚的國際觀光組織歷練與跨境交流經驗；透過與亞太各地目的地與產業夥伴的交流，累積永續觀光的國際視角與實務經驗。

廖炳燿指出，過去一年多花蓮歷經地震、洪災與交通中斷等挑戰，觀光產業受到重大衝擊；此刻更需要以「更深度、更有內容、更可持續」的方式，推動產業升級與生態系轉型。他表示：「永續旅遊不只是環保口號，而是完整的產業生態系轉型；花蓮正站在轉型的關鍵點，更需要創新與協作重新定義花蓮的價值。」

他進一步指出，永續幸福產業往往具有破碎化、地方性強等特性，導致在傳統資本市場中被視為難以規模化（hard to scale），也使許多在地團隊缺乏創業資金與資源，難以擴大影響力。福泰成立花蓮創投工作室的目的，就是要打破這個僵局：以「深度陪跑＋精準資源挹注」的方式，成為早期團隊最需要的資深創業夥伴。

同時，本次與花蓮農學苑合作，強調「軟硬整合」：由花蓮創投工作室扮演協助人才發展的「軟體」（陪跑、輔導、連結市場、整合資源、引入夥伴），花蓮農學苑提供創業實作的「硬體」（智慧農場、蔬食廚房、發酵釀造設備與場域驗證），讓創意能做出樣品、做成產品、驗證模式，並進一步走向產業化。

在籌備與試行階段，花蓮創投工作室將率先鎖定具備花蓮場域連結、可帶動高經濟價值產業聚落的領航型團隊進行扶持。

花蓮縣長徐榛蔚：生態系整合，讓「從農場到健康與福祉」在花蓮落地

花蓮縣長徐榛蔚作為 MIT REAP Team Hualien 的召集人（Champion）表示，花蓮具備極強韌性，但面對人口老化與人才外流，更需要發展「高經濟價值、以創新為核心」的新型產業；縣府將在發展經濟的同時，以文化與環境為重點推動福祉經濟。花蓮擁有世界知名的慈濟醫院（中西醫合療），以及好山好水好空氣所形成的健康生活條件，具備發展智慧長照、健康福祉與深度旅遊的綜合優勢。

徐縣長肯定福泰願意擔任領頭羊，補足花蓮創業生態系中最關鍵的「創業資金與資源」拼圖；這條從智慧農業到精準醫療、從蔬食人文到國際市場的路徑，將成為花蓮建立軟體基礎建設、鏈結國際創新網絡的重要環節。

圖說: Pitch2Tokyo 2026 決選冠軍 霈榯生醫 PASS BioMed 團隊與評審團合影留念。圖／花蓮創投工作室（HVS）提供。

花蓮縣農會總幹事吳昆儒：以花蓮農學苑作為場域驗證基地，推動農業智慧升級、發展中草藥聚落，並打造「蔬食實驗廚房」與投資精準發酵

花蓮縣農會總幹事吳昆儒表示，花蓮農學苑將成為花蓮智慧農業的實證場域（PoC），聚焦高經濟價值的中醫藥用植物示範基地，串連從種植到生技研發的大健康產業鏈；同時也將設置「蔬食實驗廚房」，以在地食材研發創新料理，並規劃國際交流與培力計畫，朝「蔬食創新之都」目標邁進。

此外，為成功鏈結生態友善農業與生醫產品的價值鏈，花蓮農學苑也規劃設置發酵設備，邀請具精準發酵技術的人才到花蓮創業。

DTA 秘書長黃玉華博士：以「深度夥伴」模式精準扶持，建立福祉經濟新指標

DTA 秘書長黃玉華博士指出，Venture Studio 模式有別於傳統創投只提供資金，也不同於一般加速器的通用式課程；創投工作室更像是早期新創最需要的「資深創業夥伴」，能針對花蓮相對優勢與關鍵資源提供精準協助（如場域驗證、國際行銷與市場連結），讓新創與花蓮產生實質連結，也讓「價值」與「社會影響力」成為衡量地方創新績效的重要指標。

Pitch2Tokyo 2026 同場登場 鏈結國際，讓花蓮創新走向世界

記者會同場舉辦「Venture Café Pitch2Tokyo 2026」台灣區決賽，邀請希望運用花蓮大健康產業優勢進軍國際的生醫新創進行簡報。經過專業評審團的嚴格評選，最終由花蓮在地團隊 「霈榯生醫 PASS BioMed」 脫穎而出，取得代表台灣區域參加 Global Gathering 資格。「霈榯生醫 PASS BioMed」創辦人具有豐富生醫創業經驗，並憑藉其「從農場到健康與福祉」策略的深刻實踐，獲得評審一致認同，將代表台灣前往日本參與2月19日年度創新盛會 Global Gathering。