福泰接手大億麗緻 讓Signia By Hilton落腳台南

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市大億麗緻酒店熄燈5年，如今由福泰國際旅館管理顧問公司接手，台南市政府今天表示，福泰飯店集團與希爾頓集團將攜手合作，讓Signia By Hilton飯店品牌落腳台南。

市府今天發布新聞稿指出，福泰飯店集團昨天拜會市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌Signia by Hilton到台南的計畫，預定將原台南大億麗緻酒店全面翻修。

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，台南是Signia by Hilton在東亞首家據點，飯店將邀請台灣與亞洲旅客體驗融合在地文化的國際服務，未來營運也將融入在地特色，打造兼具國際品質與城市溫度的住宿體驗。

黃偉哲則樂見福泰飯店集團與希爾頓集團攜手合作，讓Signia By Hilton飯店品牌落腳台南，勢必帶動更多旅客選擇旅遊台南，充分展現台南國際化潛力，也有助提升全球旅宿市場能見度及競爭力。

黃偉哲說，台南旅宿產業蓬勃發展，總房間數從2018年1萬2379間成長到今年1萬6006間，整體住房率維持不錯水準，市府也將提供協助，且預祝飯店早日開幕迎賓。

市府表示，福泰飯店集團與希爾頓集團合作，投入新台幣10億元將原台南大億麗緻酒店全面翻修，規劃344間客房、560坪會議空間及水療、游泳池、健身中心等設施，提供國際級在地化服務。

大億麗緻酒店位於台南市中西區西門路上，毗鄰新光三越新天地，早年是台南監獄，國泰集團購地後興建硬體，再由大億集團向國泰人壽承租經營，2002年開幕營運，也是台南首家五星級飯店。

不過，大億麗緻酒店2020年因不敵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，同年6月30日熄燈，市府2023年5月宣布，由福泰國際旅館管理顧問公司接手，租期20年，預定2026年開幕營運。（編輯：陳仁華）1141112