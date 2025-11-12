福泰攜手希爾頓引進高端品牌進駐 帶動臺南觀光

福泰飯店集團拜會南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signiaby Hilton」到臺南計畫。（記者李嘉祥攝）

▲福泰飯店集團拜會南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signiaby Hilton」到臺南計畫。（記者李嘉祥攝）

福泰飯店集團十一日拜會臺南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signiaby Hilton」到臺南計畫，將全面翻修停業的「台南大億麗緻酒店」，預計明年營運，昨（十二）日並舉行簽約儀式，觀光署、南市觀光旅遊局副局長鄭道立均出席，見證臺南於高端旅宿市場邁入新階段。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，臺南有觀光資源豐富吸引國內外投資，旅宿產業蓬勃，全市目前有九八四家合法業者，六都之首，總房間數達到一萬六千餘間，整體住房率水準之上；樂見福泰飯店與希爾頓集團合作，讓「Signia ByHilton」飯店品牌落腳臺南，飯店周邊有景點、美食與百貨公司，營運後可提升臺南於全球旅宿市場能見度與競爭力，市府也會持續推動觀光與投資環境優化。

Signiaby Hilton Tainan總經理Chris Roberts肯定臺南歷史、藝術與美食，臺南是該品牌在東亞首家、臺灣唯一據點，未來營運融入在地特色，打造兼具國際品質與城市溫度的住宿體驗，邀亞洲旅客體驗融合在地文化的國際服務。福泰集團說明此次與希爾頓集團合作，投入十億元全面翻修原台南大億麗緻酒店，規劃三四四間客房、五百六十坪會議空間及水療、游泳池、健身中心等設施，提供國際級在地化服務，展現全新國際飯店風貌。

觀旅局長林國華指出，國際品牌進駐，凸顯臺南旅宿市場的成熟與潛力，未來會持續推動高品質旅宿發展，強化城市品牌形象，結合在地文化與國際資源，打造兼具文化深度與現代風華的國際旅遊城市。