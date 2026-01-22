福泰集團插旗台北東區 接手台南大億麗緻10月開幕

（中央社記者江明晏台北22日電）福泰飯店集團插旗東區，開設新據點台北嵨開安旅，董事長廖炳燿為「福華廖家」第3代成員，近年已開展多個飯店品牌與據點。除了接手台南大億麗緻、與希爾頓合作的新飯店，預計今年10月開幕；出資興建、鄰近台積電熊本廠的Formosa Hills已部分營運。

福泰飯店集團於2004年由福華大飯店總裁廖東漢創立，旗下擁有5個飯店品牌，員工數逾400人，董事長廖炳燿為廖東漢長子，也是福華飯店集團廖家第3代，廖炳燿積極接軌國際，同時也是日本鶴岡市國際觀光大使。

福泰飯店集團目前營業中品牌包括「桔子商旅」3家、「福泰商旅」3家、休閒渡假飯店「礁溪山形閣」、「福泰翡翠灣渡假店」，加上今天亮相的台北嵨開安旅HOTEL UKETAMO，以及台南大億麗緻酒店熄燈後接手改裝，與希爾頓集團合作，引進頂級品牌的Signia by Hilton預計於2026年10月重新開幕；合計在台灣約有10家據點。

福泰近年積極拓展國際布局，看準台積電帶動的龐大商務旅遊需求，與台灣DoMo集團攜手投資，以30億日圓、約新台幣6.5億元，在鄰近台積電熊本廠車程約12分鐘興建酒店式公寓Formosa Hills DoMo熊本館，已開始部分營運。

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，疫情後，全世界都更重視身心靈的狀態，而台灣長期處在高科技、高壓與高工時的結構中，失眠、焦慮與身心耗損，已成為普遍現象，這次台北嵨開安旅以「身心靈重啟」打造旅宿定位，希望能打開新的飯店市場。

福泰飯店集團表示，台北嵨開安旅目標第2年損益兩平，平均房價目標為新台幣7000、8000元，並視淡旺季調整，住房率預估7至8成。

針對台灣觀光市場發展，他表示，今年一定會比去年好，各地市場結構不同，台灣需理解自身情境與分配問題，不能簡化為單一面向，缺工是核心難題，必須強化員工照顧與培訓，並在AI應用與服務間取得平衡，打造差異化的旅宿體驗，對於未來是否有IPO、走入資本市場的計畫，他僅表示，「有可能，但現在沒有在準備」。（編輯：黃國倫）1150122