福添福基金會送暖 雲嘉弱勢家庭近千人提前圍爐

嘉市福添福基金會圍爐餐會，讓弱勢民眾提前感受過年氣氛。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕歲末年終，嘉義市福添福社會福利基金會今天晚上邀請雲嘉地區近千名弱勢、家庭及失依兒童參與圍爐餐會活動，致贈紅包及福袋伴手禮，讓弱勢民眾提前感受年節溫馨。

活動在輔仁中學文康中心舉行，圍爐餐會中除表揚扶助戶代表，也邀請海洋家族親子唱跳、撼動H.D.A.帶來精彩表演節目，場外安排晨光咖啡、嘉義市腦性麻痺協會烘焙小點、麗美整體造型莎麗造型師現場義剪及氣球達人現場製作造型氣球，現場氣氛熱鬧，洋溢歡樂氣息。

市長黃敏惠、市議長陳姿妏等人到場同歡，黃敏惠稱許基金會多年來善心義行，協助弱勢走出困境，開創自己的人生，期盼學子努力學習、追求夢想，迎向光明未來。

基金會董事長陳素月說，基金會10多年來透過專業社工服務，提供每個遭遇困境家庭及時協助，陪伴改善生活，守護他們度過困境，今後仍將竭力發揮大愛，讓幸福湧至每個角落。

扶助戶代表高女士的女兒就讀高雄醫學大學醫學系四年級，看到父親因心臟疾病及外祖母罹癌備受病痛折磨，期許藉由就讀醫學系，將來懸壺濟世，貢獻所學。

扶助戶代表盧姓雙胞胎兄弟來自單親家庭，與父親相依為命，兄弟倆去年分別錄取中興大學病理系及農藝學系，期盼以優良的品行與卓越的表現回報父親的栽培，盼能讓父親感到欣慰與驕傲。

嘉市福添福基金會今天晚上邀請弱勢民眾圍爐，現場安排精彩表演節目。(記者丁偉杰攝)

福添福基金會董事長陳素月(前排)說，基金會將竭力發揮大愛，讓幸福湧至每個角落。(記者丁偉杰攝)

