福添福基金會「助你幸福」17年不間斷 千人圍爐迎新年

嘉義市福添福社會福利基金會「助你幸福 圍爐歡聚」邁入第17年，今(7)日晚間在輔仁中學文康中心舉辦圍爐餐會，邀請雲嘉地區近千名弱勢團體、家庭及失依兒童參與，洋溢著滿滿的歡樂氣息與祝福。

嘉義市長黃敏惠、市議會議長陳姿妏等人出席活動表揚奮發學子，並感謝基金會多年來對弱勢團體、家庭及莘莘學子的協助與支持。

黃敏惠表示，今年邁入第17年的圍爐餐會，現場充滿家的溫暖氛圍，從最初的靦腆到如今自在團聚，見證孩子與家庭一步步成長；特別是獲得獎助學金的孩子們，更在鼓勵中看見希望。福添福基金會為嘉義市帶來滿滿祝福與溫暖，令人深受感動。

董事長陳素月表示，基金會十多年來，透過專業社工的服務，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴改善生活，守護他們度過困境，基金會今後仍將竭力發揮大愛，讓幸福湧至每個角落。

基金會創辦人陳盈助與董事長陳素月亦肯定上台接受表揚的扶助戶代表及在座所有與會的家庭，經由社工專業的協助，能夠在面對困境與挑戰時有勇氣去戰勝困難、翻轉逆境。

基金會董事長陳素月肯定上台接受表揚的扶助戶代表及所有與會家庭。（圖／記者陳致愷攝影）

扶助戶代表梁同學就讀國立高雄醫學大學醫學系四年級，因看到父親因心臟疾病及外祖母罹癌備受病痛折磨，期許藉由就讀醫學系，將來懸壺濟世，貢獻所學。

另兩位扶助戶代表盧同學來自單親家庭，兩者為雙胞胎兄弟，與父親相依為命，父親在倆兄弟年幼時便獨自承擔經濟與扶養子女重擔，兄弟二人以勤奮向學，於114年度分別錄取國立中興大學植物病理系及農藝學系，以優良的品行與卓越的表現回報父親的栽培，盼能讓父親感到欣慰與驕傲。

圍爐餐會中除表揚扶助戶代表外，也邀請海洋家族親子唱跳、撼動H.D.A.帶來精彩且豐富的表演節目，場外安排晨光咖啡、嘉義市腦性麻痺協會烘焙小點、麗美整體造型莎麗造型師現場義剪、氣球達人現場製作造型氣球等。

氣球達人現場製作造型氣球。（圖／記者陳致愷攝影）

