福添福社福基金會 2026年「助你幸福」圍爐餐會

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市福添福社會福利基金會「助你幸福 圍爐歡聚」邁入第十七年，(7)日晚間於輔仁中學文康中心再度舉辦「助你幸福」圍爐餐會活動，邀請雲嘉地區近千名弱勢團體、家庭及失依兒童參與。市長黃敏惠出席活動表揚奮發學子，並感謝基金會多年來對嘉義市弱勢團體、家庭及莘莘學子的協助與支持。



黃敏惠市長表示，感謝福添福基金會多年來與公部門攜手，陪伴並照顧城市中最需要幫助的人提供愛與資源，更結合社工與各領域專業，讓服務更周全細緻，使社會安全網更加緊密。今年邁入第17年的圍爐餐會，現場充滿家的溫暖氛圍，從最初的靦腆到如今自在團聚，見證孩子與家庭一步步成長；特別是獲得獎助學金的孩子們，更在鼓勵中看見希望。福添福基金會為嘉義市帶來滿滿祝福與溫暖，令人深受感動。



董事長陳素月表示，基金會十多年來，透過專業社工的服務，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴改善生活，守護他們度過困境，基金會今後仍將竭力發揮大愛，讓幸福湧至每個角落。基金會創辦人陳盈助與董事長陳素月亦肯定上台接受表揚的扶助戶代表及在座所有與會的家庭，經由社工專業的協助，能夠在面對困境與挑戰時有勇氣去戰勝困難、翻轉逆境，基金會將秉持造福、盈福、添福的初衷，持續於社會福利慈善事業領域深耕努力，共創幸福祥和的社會。



扶助戶代表梁同學就讀國立高雄醫學大學醫學系四年級，因看到父親因心臟疾病及外祖母罹癌備受病痛折磨，期許藉由就讀醫學系，將來懸壺濟世，貢獻所學。梁同學除顧及自身學業外，因家庭環境，為節省開支，借住同學家，胼砥礪學，努力不懈，也時刻惦記著家中生病的家人們，孝心令人動容，梁同學時時懷著感恩的心，期許將來有能力可貢獻社會。



另兩位扶助戶代表盧同學來自單親家庭，兩者為雙胞胎兄弟，與父親相依為命，父親在倆兄弟年幼時便獨自承擔經濟與扶養子女重擔，兄弟二人亦不負父親的殷切期望，以勤奮向學、堅持不懈的精神投入學習與生活，他們深知父親多年來對於家庭的付出與辛勞，秉持對於生物科學知識的熱情，於114年度分別錄取國立中興大學植物病理系及農藝學系，以優良的品行與卓越的表現回報父親的栽培，盼能讓父親感到欣慰與驕傲。



圍爐餐會中除表揚扶助戶代表外，也邀請海洋家族親子唱跳、撼動H.D.A.帶來精彩且豐富的表演節目，場外安排晨光咖啡；嘉義市腦性麻痺協會烘焙小點；麗美整體造型莎麗造型師現場義剪；氣球達人現場製作造型氣球…等，使得現場氣氛更加熱鬧，洋溢著滿滿的歡樂氣息與祝福。