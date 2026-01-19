福清幫吸收台成員 賣台護照海撈1500萬

台灣護照在110個國家免簽，卻被人蛇集團大量收購，甚至嫌犯還是中國的福清幫成員之一。（圖／東森新聞）





台灣護照在110個國家免簽，卻被人蛇集團大量收購，甚至嫌犯還是中國的福清幫成員之一！成員想辦法找到長得外貌相似的民眾，以新台幣6000到8000元收購，每本賣30萬，快遞到歐洲國家跟印尼等國家，換算下來相當於獲利20倍，如今成員通通遭判刑！

坐在住家沙發上的鄭姓女子在家中遭警方上銬帶回，正是因為她2016年來假結婚，卻是賣護照給偷渡民眾，他接獲大陸人蛇指示，得找到外貌神似民眾，以免被抓包，而她還還是福州福青幫在台成員。除了鄭姓女子，一共4人在台組成護照收購集團，他們聯手鄭姓女子中國籍丈夫，隔海操控在台成員。

廣告 廣告

原來她為了收購台灣護照，以抵債為由，分別以6千到8千賣出，除了印尼外，希臘等歐洲國家也都有。以每本兩萬元分潤，寄到大陸，再由福青幫，以每本30萬的獲利，快遞寄到歐洲、印尼等地，供想要偷渡的民眾不法使用，換算之下最高，相當於獲利20倍。

刑事局國際科一隊偵查正黃雅如（2024）：「那我們跟歐洲地區的地方，警方有合作，請他們將這些護照，列為他們的境管去管制。」

國內檢警跟歐洲警方聯手查緝，初步清查超過50本台灣護照外流。如今判決結果出爐，鄭姓女子及賴姓男子涉犯參與犯罪組織買賣護照，還有以護照抵充債權等罪嫌，被判兩年到兩年兩個月。

另外兩位同夥買賣護照則被判1年2個月到1年4個月，緩刑3年付公庫20萬，這波被外流冒用的台灣護照，在歐洲國家陸續被查獲，目前仍有人非法使用，相關流向還得再查。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

全球最強護照排行榜 新加坡居冠、台灣升至第33名

遊俄辦「中國一次性護照」慘失台灣籍！陸委會說話了

全球最強護照排名 新加坡蟬聯榜首台灣第36

