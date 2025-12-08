「福爾摩沙南岬角」手繪圖首現身台灣 墾丁大尖山清晰可見

《福爾摩沙南岬角》復刻圖，首度在台灣公開並獲得費莉西緹親自認證。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清末主導興建鵝鑾鼻燈塔的總工程師韓德善(David Marr Henderson)，其後代費莉西緹(Felicity Somers Eve)為了追尋曾祖父足跡，日前在文史工作者念吉成帶領下，登上屹立百餘年的鵝鑾鼻燈塔。此行最大亮點，是1幅由恆春文史工作者張中和遠赴英國尋得的《福爾摩沙南岬角》復刻圖，首度在台灣公開並獲得費莉西緹親自認證，實現這場跨越152年的時空對話。

長期研究恆春半島文史的念吉成表示，韓德善於1868年受聘為近代中國首任燈塔總工程師，親手設計了包括鵝鑾鼻燈塔在內的34座主要燈塔。2008年，費莉西緹在外祖母遺物中發現「韓德善特藏」，開啟跨海尋根契機。在香港城市大學前圖書館館長景祥祜安排下，現年73歲的她終於踏上恆春土地。

念吉成指出，這次行程最珍貴的時刻，是出示1幅由恆春在地人張中和多年前從英國土木工程師學會帶回的《福爾摩沙南岬角》復刻版畫作。這幅圖源自1905年《倫敦新聞畫報》，描繪了百年前鵝鑾鼻燈塔與周邊排灣族聚落的原始地景，地標大尖山也清晰可見。當費莉西緹親眼見到這幅描繪曾祖父設計心血的歷史圖像，並與眼前真實的燈塔相互對照時，神情難掩激動，親自認證了這份歷史文件的真實性與家族連結。

為了讓費莉西緹感受曾祖父當年的視角，念吉成特地安排她走訪韓德善手繪地圖中的古城，更深入排灣族龜仔甪社(今社頂)，拜訪靈媒烏古夫婦，受贈當年原住民禦敵用的「紅色鐵丸石」。在鵝鑾鼻燈塔，她頂著強勁落山風登上塔頂，雖然因雲層太低無法看清被視為航海惡夢的「七星岩」，但她細細撫觸塔身肌理，彷彿與百年前的先人進行無聲對話。

念吉成強調，這幅首次面世且經後人認證的歷史圖畫，不僅填補了南岬燈塔的歷史拼圖，更串起了英國、香港與台灣恆春半島之間跨越世紀的情誼。費莉西緹此行不僅圓了家族的夢，也為恆春古城建城150週年增添了一筆動人的國際佳話 。

費莉西緹登上鵝鑾鼻燈塔，看著祖先繪製的台灣南岬角。(記者蔡宗憲攝)

