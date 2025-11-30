福爾摩沙古道國際越野賽 104公里王者后冠誕生

▲「2025 福爾摩沙古道國際越野賽 Formosa Trail」於30日上午圓滿落幕，為期兩天的山林越野挑戰吸引超過40個國家跑者到台灣埔里齊聚。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】「2025 福爾摩沙古道國際越野賽 Formosa Trail」於30日上午圓滿落幕，為期兩天的山林越野挑戰吸引超過40個國家跑者到台灣埔里齊聚。其中難度最高的 104 公里組競爭最為激烈，瑞典選手 Anton Svenssn 以 14 小時 30 分 36 秒奪得男子冠軍，女子組則由台灣選手戴秀芳以 19 小時 26 分 33 秒封后。她僅以 12 秒之差領先日本好手 GOTO Ryoko，衝線瞬間感動落淚，場面令人動容。

廣告 廣告

福爾摩沙古道越野賽自創辦以來，便以深入原鄉古道、林道與山域、讓選手以腳步親近台灣山林為核心精神。今年邁入第十屆，由台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其泰雅、賽德克族妻子羅勃．依婉共同策劃。夫妻倆十年前決定以賽事讓更多人看見台灣壯闊而精緻的山林文化，並邀請國際跑者踏上曾被歲月遺忘的部落古道、林道與部落土地，一步步讀懂台灣山林的故事。

▲福爾摩沙古道越野賽自創辦以來，便以深入原鄉古道、林道與山域、讓選手以腳步親近台灣山林為核心精神。（記者蘇彩娥攝）

今年報名熱度更創新高，自 4 月 23 日開放報名後，僅兩天即吸引逾 700 人加入，1600 名額不到一週全數額滿，成為國內規模最大、國際跑者參賽數量最多的越野賽事。其中包括來自歐洲、美洲、大洋洲與亞洲的跑者，讓 Formosa Trail 再次躍升國際級越野盛會。

▲其中難度最高的104公里組競爭最為激烈，女子組則由台灣選手戴秀芳以 19 小時 26 分 33 秒封后。（記者蘇彩娥攝）

本屆賽事共分為 10 公里、18 公里、40 公里、75 公里與 104 公里五大組別，選手於 29 日凌晨四點起陸續鳴槍出發。10K、18K 的賽道繞行鯉魚潭周邊，從虎頭山飛行傘場一覽埔里盆地的壯闊景緻；40K （爬升 2,200 公尺）因其純山林路線受到最多跑者青睞，今年更吸引超過 500 名跑者挑戰；而 75K（爬升 4,100 公尺）及 104K（爬升 5,850 公尺）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等地形，一路踏入賽德克與布農族的文化軌跡，是全台最具挑戰性的越野路線之一，其中 104K 組更須在 28 小時內完賽，被視為山友與跑者的極限指標。

▲其中難度最高的104公里組競爭最為激烈，瑞典選手 Anton Svenssn 以 14 小時 30 分 36 秒奪得男子冠軍。（記者蘇彩娥攝）

在今日進行的頒獎典禮中，男子 75 公里組由日本選手 HIROKAZU Nishimura 以 9 小時 01 分奪冠，他特別感謝沿線志工的貼心補給與加油，認為這是推動他一路向前的最大力量，並承諾明年將再度回台挑戰衛冕。女子 75 公里組冠軍由台灣選手侯士婧以 11 小時 57 分摘下，而同組第 4 名、首次挑戰 75K 的台灣跑者許婷元，在後段賽程跌倒擦傷的情況下仍堅持完賽，展現令人敬佩的韌性。

今年也有不少家庭旅行式的跑者加入，例如來自法國、拿下 18 公里女子組第 5 名的 Martina Jan，她與丈夫及兩名子女首次到台灣參賽，全家都被台灣山林的多變景致深深吸引，承諾明年再度報名。

埔里鎮長廖志城表示，福爾摩沙古道國際越野賽已成為台灣越野界的重要年度盛事，不僅讓國內外選手深入體驗台灣山林、文化與大地風光，更讓埔里在國際舞台上備受矚目。他也邀請所有參賽者與家人朋友，不妨將旅程延伸到埔里的城市巷弄、特色農產、市場與部落文化，帶回更多屬於台灣的美好記憶。