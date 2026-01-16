福特擬委託比亞迪引進油電混合車電池 美國政界反彈

傳美國福特汽車擬委託大陸比亞迪公司，生產油電混合車用電池，這項消息引發美國政界高度不滿。

據彭博社引述消息人士的話報導，美國福特汽車正與大陸電動車巨頭比亞迪洽商，希望比亞迪能夠為福特海外工廠供應油電混合車電池。不過這項消息，卻引發美國政界強烈反彈。（葉柏毅報導）

報導指出，比亞迪是福特正在接觸的數家車用電池供應商之一，雙方的談判，主要是希望比亞迪能夠為福特海外工廠擴大生產的油電混合車，提供電池。這些福特汽車在海外生產的油電混合車，將出口到全球各地，包括美國市場。不過，目前雙方只在初步接洽階段，還沒有到進一步洽商的時候。

儘管如此，福特「打算」委託比亞迪提供福特油電混合車電池的消息，卻已經引發美國政界不滿。美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席「穆勒納爾」發表聲明，強烈批評福特汽車，如果繼寧德時代後，再與第二家中國電池公司合作，將會貶低福特作為美國標誌性企業的地位。穆勒納爾強調，福特應該與美國的盟友合作，而不是對手。

福特汽車從2020年開始，已經與長安汽車的合資工廠使用比亞迪電池，雙方並非首次合作。福特汽車發言人對相關消息不予置評，只表示公司會與眾多企業，就各種事務保持溝通，持續合作。