福特油電齊攻 Territory國產休旅車最低84.9萬元起
〔記者楊雅民／台北報導〕福特六和汽車今晚正式發表全新的國產中型休旅車Ford Territory，採油電並行策略，同步導入1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電及1.5T汽油渦輪雙動力，全車系共3車型，入手價最低84.9萬起(含舊換新及貨物稅減徵補助)。
福特六和汽車總經理陳文芳表示，福特六和過去兩年斥資25億元導入智慧化、自動化、綠能化生產線，生產線投資升級後第一個代表作正是全新的Ford Territory，代表福特六和深耕台灣車市的決心，也象徵著福特六和將導入更多優質的產品來滿足台灣消費者的需求。
福特六和汽車副總黃品森表示，2025年底前入主Territory，再享價值超過8萬的4大早鳥好禮，包含5年原廠保固、3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件，12月13日起全國全面展開試駕體驗。
全新的Ford Territory座艙採用豪華的PANGEA頂級真皮旗艦皮質打造，雙前座提供電動調整(駕駛座10向)與多段數可調的通風座椅功能，雙動力車型內裝皆採專屬雙色Two-Tone套件，1.5T Per4mance Hybrid油電車型並具備64色LED環艙氛圍氣氛燈。
同時採用最新的美國Snapdragon旗艦車用晶片，以智慧7奈米製程8核心處理器，並採用NPU與GPU處理器高效運算，流暢多工處理超過100種功能，搭配雙12.3吋一體式懸浮車艙數位螢幕。
內建品牌最新Vision Plus科技系統，可提供全螢幕數位導航及Level 2駕駛輔助系統的「三線道虛擬實境」顯示(辨識汽車、廂型車、摩托車)，12.3吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕支援Apple CarPlay 、Android Auto TM 、CarbitLink三大娛樂通訊整合系統。
另搭配Ford AI中文語音助理，智慧識別，無需動手，即能精準回應駕駛所有車控需求。
Ford Territory也首度導入媲美豪華品牌的MyPaaK手機鑰匙2.0，消費者只需下載專屬app，透過藍牙連接車輛，手機瞬間變身第三把鑰匙，便利執行車輛上解鎖、空調啟閉、車窗開關、車輛狀況監控等15項遠控功能。
Ford Territory全車系也搭載同級最廣100⁰前攝影鏡頭角度，搭配15個環車感測雷達，具備Level2 駕駛輔助等級的ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統、LCA車道導正輔助系統，以及RCW後方車輛碰撞警示、DOA開門警示、360⁰環景影像行車輔助系統等超過20項安全配置。
更新增同級唯一搭載的FAPA主動式停車輔助系統5.0(含駛入、駛出、格線辨識)、LRAS循跡倒車輔助系統，集結多項智駕輔助科技，確保駕駛或乘客，日常出行到遠程出遊，每一程均能安心抵達。
