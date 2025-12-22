福特級二號艦 甘迺迪號明年1月海試

美國海軍福特級航母福特號。(DVIDS)

美國海軍福特級核動力航空母艦二號艦「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）已完成大部分舾裝工程，預計於 2026 年 1 月展開首次海上試航。該艦造價逾 130 億美元，被視為在吸收首艦「福特號」多年實際運作經驗後，戰力更趨成熟的新世代航母。





美軍指出，甘迺迪號針對福特號初期運作所暴露的問題進行多項改良，包括電磁彈射系統（EMALS）與先進阻攔裝置的穩定性調校，並重新設計機庫、彈藥庫與甲板動線，以提升艦載機出動效率。艦上雷達系統也由原先規畫調整為更輕量化的「企業對空監視雷達」（EASR），兼顧探測能力與維護需求。

與首艦不同的是，甘迺迪號在交艦前即具備完整操作 F-35C 匿蹤戰機的能力，無須再進行大規模改裝。未來若與 MQ-25「黃史魟」無人加油機搭配運用，艦載航空兵打擊半徑可望大幅延伸，強化遠距制海與制空能力。





此外，福特級航母採用的 A1B 核反應爐發電量為尼米茲級約三倍，也為高耗能裝備預留空間。外界評估，甘迺迪號具備整合高能雷射武器的條件，可用於反制無人機與小型快艇等非對稱威脅。





受供應鏈與工程進度影響，甘迺迪號正式交付時間預估延後至 2027 年，恐與尼米茲號退役形成短暫戰力交替期。不過，此次海試被視為驗證福特級設計成熟度的重要里程碑，對美軍未來航母戰力布局具高度指標性意義。