福特總統住過！台北亞都麗緻限量「尊榮之夜」搶先曝光

尊榮之夜專案入住「麗緻套房」，度過美好時光。台北亞都麗緻大飯店提供

記者徐力剛／台北報導

隨著2026將至，台北亞都麗緻大飯店推出限定版「尊榮之夜」專案，曾接待多位重量級貴賓的「麗緻套房」首度對外公開，像是美國福特總統、法國總統瓦萊里·季斯卡·德斯坦、Louis Vuitton創辦人路易士威登先生及夫人都曾是座上賓，12月24日或12月31日指定日期入住，專案價68800元起。

巴黎廳主菜「日本A5和牛」入口軟嫩多汁，醬汁辛香飽滿。台北亞都麗緻大飯店提供

亞都專屬的「麗緻套房」過往接待過多位名人入住，舉凡世界三大男高音帕華洛帝、Swarovski創辦人施華洛世奇先生及夫人、日本音樂家久石讓等人。全新「尊榮之夜」專案，限量乙組，限定12月24日或31日入住，還能大啖米其林一星「巴黎廳1930 X高山英紀」特製節慶套餐2客，每客售價12800元+10%與餐酒搭配2套，房內提供迎賓香檳、紅酒各乙瓶、主廚手工小點、Minibar招待與客房服務精緻早餐2客，再享提前入住與延遲退房，上午10點至晚上10點，度過歡樂24小時。

廣告 廣告

卓越客房「跨年住房」專案期間，連續入住2晚超值價19800元起。台北亞都麗緻大飯店提供

迎接新年到來，同步祭出「跨年住房」專案，12月30日至12月31日連續入住2晚，享跨年期間卓越客房超值價19800元起。12月31日跨年夜在飯店頂樓舉辦跨年派對，晚上11點半開始，提供豐富飲品同樂，伴隨台北101煙火迎接2026年。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！