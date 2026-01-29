福特與中國寧德時代技術合作 美眾院委主席要查

路透社28日報導，美國眾議院委員會的共和黨主席正在審查福特汽車(Ford)與中國電池製造商寧德時代(CATL)的一項合作關係，福特計劃重新利用既有的美國製造設備來生產磷酸鋰鐵電池(Lithium Iron Phosphate,LFP)、以及電網等級的儲能系統。

密西根州聯邦眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)致函福特執行長法利(Jim Farley)，對福特計劃以寧德時代的技術來打造資料中心電池表達關切，並詢問了福特有意與寧德時代合作儲能業務、以及去年的資格限制法律通過後，福特與寧德時代的許可協議是否變化等問題。

根據這封28日公布的信件，穆勒納爾表示，福特修訂後的商業計畫引發重大問題，包括許可條款是否已經更新、以及福特為了在儲能系統和資料中心市場的新關注焦點做出什麼擴展或改變。

福特是在去年12月宣布，將認列195億美元的虧損並退出多款電動車生產，表示將利用位於肯塔基州和密西根州的電池工廠來生產儲能系統電池，並計劃在18個月內達到初期產能。

福特表示，擴展在美國的LFP電池生產，不僅僅是能源安全的投資，也是對美國勞工的投資。每座新廠都意味著數以千計的高技能製造崗位、以及更強勁的地方經濟。

福特並補充說，他們有信心這些電池將達到稅收抵免(tax credit)資格的要求。

穆勒納爾也希望福特回答是否計劃與中國汽車製造商比亞迪(BYD)合資。他表示，中國最近數月來已經展現出會把汽車供應鏈武器化，而這是一項嚴重的漏洞，如果福特與比亞廸達成新的夥伴關係只會讓問題更嚴重。

福特是在2023年宣布，計劃在密西根州馬歇爾(Marshall)打造一座30億美元的電池廠，以寧德時代的技術來生產電池。這座工廠預料將在今年開始生產。