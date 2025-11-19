影／福特號赴加勒比海 美軍火力集結達頂峰
[NOWnews今日新聞] 美國「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群，16日已駛入加勒比海，將加入先前已部署在該區域的聯合部隊，誓要打擊、摧毀犯罪網路。對於美國持續向委內瑞拉發出軍事威脅，曾任川普第一任期國安顧問的波頓（John Bolton）警告，局勢正持續升級，川普已經「把槍擺上桌面」，對準委國。
綜合《CNN》等外媒報導，自9月初以來，美國已在加勒比海和東太平洋海域，對小型運毒船隻發動約20次攻擊，造成至少80人死亡， 「福特號」的加入，使美軍在該地區的火力集結，達到數十年以來的頂峰，目前已有約10艘海軍艦艇、1.2萬名水兵和海軍陸戰隊員聚集於當地，執行美國國防部的「南方之矛」（Southern Spear）行動。
「南方之矛」是本月中旬美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布啟動的行動，由「南方之矛」聯合特遣部隊和美國南方司令部領導，旨在保衛美國國土，將毒品恐怖分子從西半球剷除，確保美國國土免受毒品侵害。
美國海軍透過聲明宣布，「福特號」及其他戰艦抵達加勒比海，標誌著美國的「反毒行動」進入關鍵階段。分析指出，美國有時會使用航母威懾他國，而其艦載機可深入別國境內打擊目標，此舉不難看出就是在對委內瑞拉加強施壓。
美國總統川普16日表示，不排除與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對話，看看情況如何發展，並透露委內瑞拉也有意協商。
報導指出，美國已將一個名為「太陽組織」（Cartel de los Soles）的販毒集團列入制裁名單，指控該組織和馬杜洛有關，川普政府聲稱，美軍理論上可以合法打擊馬杜洛在委內瑞拉境內的資產或基礎設施，但美方尚未決定是否採取此類行動。
掃毒是假、搶油是真？美媒曝川普暗圖「這算盤」 馬杜洛：國家主權不轉讓
[Newtalk新聞] 美國與委內瑞拉的緊張關係本週再度急速升溫，據《紐約時報》披露，川普政府正以前所未有的速度向加勒比海增兵，打著「掃毒」的旗號，實則對馬杜洛政權施加巨大軍事壓力。 據報導，美軍最大航母「福特號」即將進駐委內瑞拉近海，五角大廈更同步調派 B-52、B-1 轟炸機與特戰部隊，使當地美軍部署達到三十多年來的最高峰。 美國海軍最大戰艦「福特號（CVN-78）」航空母艦，11日抵達加勒比海域。 圖：翻攝US NAVY 報導指出，川普連日在白宮召開多場軍事會議，評估從特種行動、打擊委內瑞拉境內設施，到直接介入的各種方案。他在空軍一號上接受採訪時聲稱「幾乎已作出決定」，但拒絕透露細節，只反覆強調行動與「阻止毒品」有關。 然而，這套說法在國際上頗受質疑。加勒比海近月被美方攻擊的多艘委內瑞拉籍快艇，至今未被證實與毒品走私相關，而墨西哥才是芬太尼主要來源，卻不在美軍打擊目標範圍內。 美國福特號航空母艦已抵達加勒比海。 圖：翻攝自 X《极光》 值得注意的是，「福特號」原本部署在東地中海，負責支撐美軍在中東的嚇阻力量，如今卻被緊急調往加勒比海，引發外界擔心美國可能正在準備更具侵略性的行動。新頭殼 ・ 19 小時前
(影) 願開放3千億桶原油? 屈服美軍武力 馬杜洛高唱：和平、和平、和平
[Newtalk新聞] 美國國防部上週五（14 日）宣布啟動「南方之矛」行動，打擊西半球毒品恐怖份子，並將矛頭直指委內瑞拉。近日，美國對委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的施壓持續升級，外交與軍事手段同步啟動，區域局勢迅速升溫。 《紐約時報》引述美方官員透露，美國近期在委內瑞拉周邊增派海軍力量，目的在於升高局勢溫度，觀察總統馬杜洛的反應。理想情況下，美方希望藉此迫使馬杜洛逃亡，或創造將其逮捕並押往美國受審的機會。 美國福特號航空母艦已抵達加勒比海。 圖：翻攝自 X《极光》 與此同時，《華爾街日報》報導指出，馬杜洛曾向美國提出重大讓步，願意開放委內瑞拉高達 3,000 億桶、全球最大已探明儲量的石油資源供美國開採，以換取避免軍事衝突。儘管川普先前回覆已拒絕該提議，但白宮高層官員透露，談判「並未完全終止」，而「福特號」航母的部署本身就是增加談判籌碼的手段之一。 美軍稱「福特號」航母為「世界上最具能力、最致命的武器平台」，近日率領航母打擊群穿越阿內加達海峽進入加勒比海，並將與已部署於當地的「硫磺島」號兩棲戒備群及陸戰隊遠征部隊會合，組成強大的聯合特遣部隊，而行動目標被普遍視為新頭殼 ・ 1 天前
