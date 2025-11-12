「福特號」抵加勒比海 美重兵施壓委國

記者廖子杰／綜合報導

美國海軍「福特號」（CVN 78）航空母艦打擊群，11日航抵加勒比海海域，支援當地美軍在拉丁美洲的反毒行動；「福特號」打擊群抵達後，美軍在加勒比地區集結的兵力超過1.5萬人，是數十年來規模最大的一次。委內瑞拉總統馬杜洛已宣布進入戰備狀態，並啟動軍演。

打擊毒品走私 瓦解跨國犯罪

「福特號」航艦打擊群11日抵達美國南方司令部責任區的拉丁美洲與加勒比海地區。五角大廈發言人帕尼爾表示，打擊群將增強美軍在當地偵測、監控和阻斷不法分子活動的能力，更有助「打擊毒品走私，削弱並瓦解跨國犯罪組織」，進而確保美國安全和繁榮。

「福特號」上月底奉總統川普命令，自地中海趕赴拉美增援當地美軍，執行打擊跨國犯罪、毒品、恐怖主義，以維護國家安全的任務。除「福特號」外，打擊群還包括「米契爾號」（DDG 57）、「馬漢號」（DDG 72）、「邱吉爾號」（DDG 81）、「班布里吉號」（DDG 96）、「薛曼號」（DDG 98）等5艘勃克級神盾驅逐艦，還有第8航艦航空聯隊（CVW 8）等強大海空兵力。

自美軍9月初在拉美展開反毒行動以來，當地已部署數艘神盾驅逐艦、1艘神盾巡洋艦、「硫磺島號」（LHD 7）兩棲待命支隊（ARG）、近岸作戰艦、核動力攻擊潛艦，以及F-35B戰機、P-8A反潛機、MQ-9無人機等兵力，並已先後對疑似販毒船隻發動至少19次攻擊，造成至少76人死亡。

哥倫比亞暫停與美共享情報

對此，委國總統馬杜洛指責美方「捏造」危機，意在推翻其領導的左翼社會主義政府。他說，若美軍發起空襲或地面攻勢，「數百萬男女將手持步槍走上街頭」，不排除採取游擊戰；同時該國也啟動大規模軍演。同日，哥倫比亞宣布其安全部隊將暫停與美國共享情報，直至美方停止在加勒比海的行動。

「福特號」11日率打擊群抵達加勒比海，增援美軍在拉美地區的反毒行動。（取自美國海軍網站）