福特Ranger、Kuga限時回饋 試駕就送便利商店百元禮物卡

記者鍾釗榛／綜合報導

福特推出「歲末購車賞」活動。（圖／FORD提供）
福特推出「歲末購車賞」活動。（圖／FORD提供）

福特六和迎接年底購車熱潮，自11月1日至11月30日推出「歲末購車賞」活動，只要前往全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得全家便利商店百元禮物卡一張；若在現場拍照打卡上傳至Ford（TW）官方臉書指定貼文，還有機會抽中價值近3,000元的Apple Nimble Podium三合一無線充電器。

Kuga限時83.9萬起

本月最吸睛的主角非The All-New Ford Kuga莫屬！1.5T車型力挺價僅83.9萬元起（含舊換新），再送5萬元購車金、高額分期零利率與5年原廠保固，指定Active車型還加贈3萬元配件金。Kuga全車系搭載Ford Co-Pilot360™ Vision 2.2智駕系統與360度環景影像輔助，結合2K畫質與15種視角，打造零死角行車安全。

The All-New Ford Kuga限時優惠。（圖／FORD提供）
The All-New Ford Kuga限時優惠。（圖／FORD提供）

智慧駕駛再升級

全新Kuga配置1.5T EcoBoost引擎與8速自排，輸出187匹馬力、25.3公斤米扭力，並提供多重駕駛模式。Active車型更升級Ford Pixel AI智慧照明系統，結合導航即時預測路況，自動調整照明範圍，搭配AGR認證的麂皮人體工學座椅，讓舒適與安全兼得。

Ranger Wildtrak限時回饋

硬派越野代表New Ford Ranger Wildtrak同步推出限時優惠，感恩回饋價僅154.8萬元（含舊換新），再享百萬0利率，並導入FRS可調式裝載系統，強化靈活空間機能與越野實力，讓皮卡迷輕鬆入主。

New Ford Ranger感恩回饋價僅154.8萬元。（圖／Ford）
New Ford Ranger感恩回饋價僅154.8萬元。（圖／Ford）

Focus與Tourneo家族同步優惠

國產Focus享貨物稅優惠價70.9萬元起，再送3萬元配件金與5年保固；進口Tourneo Connect與Tourneo Custom也推出限時折扣與高額0利率方案。福特更特別向軍警公教致敬，凡購買Focus或Kuga再升級2年全方位保固，讓用車更無後顧之憂。

國產Focus享貨物稅優惠價70.9萬元起。（圖／FORD提供）
國產Focus享貨物稅優惠價70.9萬元起。（圖／FORD提供）

 

