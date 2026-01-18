福祿壽喜愛 捐血迎新年

由高市府教育局、社會局指導、福祿壽喜愛學校家長會長熱心發起的「一一五福祿壽喜愛-迎新春捐血暨寒冬送暖喜迎新年慈善活動」，於昨（十八）日在福山國中溫暖登場，號召社會大眾以實際行動迎接新春，為城市注入源源不絕的正向能量。（見圖）

該活動募集善款總額達新臺幣六十餘萬元，全數用於捐血推廣與寒冬送暖相關公益行動，並結合社會局針對需要幫助的弱勢家庭頒贈寒冬送暖新年禮物；活動當日一早，福山國中即湧入大量熱情捐血民眾，校園內人潮絡繹不絕，處處可見民眾挽袖捐血、奉獻愛心的溫馨畫面，捐血累積高達五百袋左右，充分展現高雄社會滿滿的善意與行動力。

活動結合捐血救人、寒冬送暖、反毒反詐與家暴防治宣導、新春揮毫贈春聯等多元公益行動，並同步規劃「福祿壽捐血活動」、「寒冬送暖喜愛活動」、「反毒反詐反家暴暨軍旅宣導」及「新春揮毫贈春聯」等內容，讓民眾在挽袖捐血、參與公益的同時，也能獲得實用生活資訊與新年祝福，讓善意不只是口號，而是真正走進生活、落實於行動之中。

該活動由福氣行動家族中山大附中榮譽會長李宥霖擔任總團長發起，攜手中山高中家長會榮譽會長、前聖骨科診所執行長謝靜蕙，並結合多位長期投入公益行動的單位與代表人包括發大財漁業股份有限公司孫志強董事長、財團法人東南文化基金會、榕茂集團賴曼綺執行長、盧文炳先生、靜合佳企業有限公司邱介進董事長、椿棋企業有限公司陳玟瑄董事長、陳乃琦會長、山頂居甕仔雞（自由店）陳惠琪董事長、梁文光董事長、高雄科技大學企管系系友會，以及多位熱心公益的家長會榮譽會長與企業家夥伴。

除由各界愛心單位共同投入外，亦獲得多個單位攜手協辦，協辦單位包括高雄科技大學企管系系友會謝宜蓉會長、家扶基金會南高雄家扶中心、文自派出所、左營分局交通隊、捐血中心，以及凱昱生技有限公司黃翌凱董事長，共同協力推動公益行動，讓服務更到位、關懷更全面。

李宥霖會長表示，一袋熱血，可能挽救一條生命；一份關懷，能在寒冬中點亮希望。公益其實可以很簡單，就從你我挽起袖子的那一刻開始。