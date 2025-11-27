福興公園2期改善工程啟動 鄭朝方：打造縣治特區雙十字公園綠廊

竹北市公所針對縣治特區公園綠廊啟動階段式改善計畫，其中福興公園第二期改善工程今天動工。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣治特區擁有公11、公12、福興以及縣福園，4個方位的雙十字公園綠廊，都已近40年歷史，竹北市公所啟動階段式改善計畫，再編列1598萬元，針對福興公園展開第二期改善工程，預計12月中將封閉150個工作天，明年6月竣工後重新開放。

竹北市福興公園鄰近科大生活圈，竹北市公所進行首期改善工程，去年8月「典雅遊戲區」啟用。市長鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝，以及多位代表、里長與社區理事長，今天都到場出席第二期改善工程動土典禮。

鄭朝方表示，竹北市是孩子的城堡，而福興公園又是城市的門面，因此先進行了遊具的改善，這是送給孩子們的禮物，也象徵對下一代的承諾。

鄭朝方提到，改善工程包含入口廣場、步道系統優化、提升夜間照明等。其中，現有公廁因積水、陰暗等問題，恐成治安死角將重建；也將新增兩座涼亭，設計與遊具造型一致，融入整體景觀。園區步道則採弧形線條搭配自然植栽層次，營造更舒適的散步動線；夜間照明全面更新也大幅提升安全性與美感。

鄭朝方表示，以縣政府為中心，位處東南西北的四座公園將啟動階段式改善，包括縣政六路西邊的公11(市西公園)、縣政六路東邊的公12(市東公園)、北邊的縣福園(縣福公園)及此次動土、位於縣政府南邊的福興公園，再加上貫穿東西的城市走廊，將會串連成為雙十字的綠帶，陸續將以嶄新面貌呈現。

福興公園第二期改善工程包含入口廣場、步道系統優化、提升夜間照明等。(記者廖雪茹攝)

