福興大興國小旁自然遊戲場動土 飛行主題共融樂園啟動打造

福興大興國小旁自然遊戲場動土，打造飛行主題共融樂園。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府持續推動各鄉鎮共融休憩場域建設，彰化縣長王惠美今（10）日上午前往福興鄉主持「福興鄉大興國小旁自然遊戲場建置計畫」開工動土典禮。該案工程總經費2,800萬元，工期240日曆天，結合地方既有飛行場、防空塔與砲塔歷史元素，以「飛行探索樂園」為主題，打造兼具遊憩、教育與生態特色的共融式遊戲場。

王惠美表示，規劃中的自然遊戲場融入飛機與砲塔意象，設置雙層「砲台遊戲塔」，結合飛行滑場，提供攀爬、遠眺、射擊及滑梯等多元遊戲體驗；另將打造飛機造型多功能遊具，包含飛行鞦韆、訓練跳床、旋轉盤及遙遙樂設施，同時建置飛行哨所解說亭與林間體健區，提供親子與民眾休憩運動空間。該基地位於縣有土地，感謝校方提供逾4公頃土地，以及公所與社區共同認養；此外，對面也將興建外埔社區活動中心，未來可形成完整生活休閒場域。

王惠美指出，目前彰化縣已建置16座共融式特色公園，本案並整合校園通學廊道與戶外生態教學需求，保留獨角仙、鳳頭蒼鷹棲息的生態喬木，營造豐富自然探索環境，讓孩子走向戶外、在自然中健康成長。

縣議員凃淑媚表示，福興鄉過去是彰化飛行場防空塔所在地，縣府將在地歷史文化融入遊戲場設計，不僅提供親子遊憩與運動空間，也能傳承地方記憶，縣議會將持續支持地方建設，期盼工程如期如質完成。

福興鄉長蔣煙燈指出，該處原為自然生態環境且蚊蟲較多，在縣府與議會支持下進行整體整治，並融入早期飛行場文化意象，未來將成為東福興新亮點，讓鄉親共享優質休憩空間。

城市暨觀光發展處表示，福興鄉外埔村與番婆村擁有「原彰化飛行場防空塔」歷史建築，縣府以「飛行探索樂園」為主軸推動特色共融遊戲場，並持續落實「一鄉鎮一特色公園」政策，已完成逾16座特色公園，未來將持續推動，以實現「美好彰化、希望城市」願景。

