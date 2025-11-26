「福良號」漁船嘉義外海擱淺 海巡45分鐘驚險救回漁民

海巡署第四岸巡隊東石安檢所25日下午執勤時，透過港監系統發現一艘「福良號」漁船在紅燈塔外海域疑似擱淺，船上有1名漁民受困。東石安檢所立即啟動救援機制，在45分鐘內成功將受困漁民救回岸上，經檢查確認無明顯外傷後由家人接回。

第四岸巡隊表示，「福良號」漁船25日下午2點15分在紅燈塔外疑似擱淺，東石安檢所值班人員運用港監系統發現後隨即通報。東石守望哨值勤人員持續監控現場狀況，初步研判船上1名人員無立即生命危險。下午約2點30分，東石安檢所副所長協調友好漁民支援救援作業。

東石安檢所值班人員運用港監系統發現受困漁民照片。（圖／第四岸巡隊提供）

救援人員評估海象後完成整備出艇，於下午2點59分抵達擱淺漁船位置。下午3點04分，救援艇順利將受困漁民載返東石安檢所，經檢查確認該名漁民無明顯外傷後，隨即由家人接回安置。

第四岸巡隊表示，擱淺的「福良號」漁船將待天候與海象條件改善後，再協調友好漁民協助拖返漁港。在此期間，東石安檢所將持續利用科技設備監控該船隻狀況，確保海域安全。

第四岸巡隊呼籲，民眾可利用「Go Ocean海域遊憩風險資訊平台」或APP，即時掌握全台海域風速、浪況及危險警示，避開高風險時段與區域。如發現緊急狀況，可撥打118海巡服務專線尋求協助。

