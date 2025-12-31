福華文教基金會深耕偏鄉教育 富北國中學子多元展能 勇敢追夢

富北國中十七位同學獲福華獎助學金.jpg

由財團法人福華文教基金會設立的「廖德修 許隆隆賢伉儷獎助學金」，連續六年陪伴偏鄉清寒與原民學子安心向學。富北國中今年共有十七位學生獲獎，創下歷年新高，再次印證「偏鄉不偏學」的教育信念。

福華大飯店為響應政府照顧弱勢族群，成立文教基金會並推動獎助學金專案，鼓勵偏鄉孩子奮發向學、努力追夢。董事長廖秀梅在頒獎典禮強調，教育是翻轉人生的契機，獎助學金不僅減輕家庭經濟壓力，更是支持孩子多元夢想的重要力量。她並感謝師長成為「引路人」，陪伴學生將挫折化為成長養分。

自109年至今，富北國中已有五十九位學生獲獎，今年更破紀錄達十七人。獲獎學生在音樂、藝術、科技、語文、拔河、田徑、法式滾球及升學表現等領域展露頭角，全校八成以上學生在各項競賽中都能獲得前三名或優等佳績，展現偏鄉孩子的多元能力。

連續三年獲獎的九年級陳信延同學，曾在花蓮縣法式滾球錦標賽奪冠，也在全國合唱比賽及專題競賽中獲得特優與銀獎。他表示，獎助學金讓自己在不同城市的頒獎典禮中獲得新學習，夢想雖隨時間轉變，但努力不變。校長胡智翔強調，地理上的偏鄉不代表學習上的偏鄉，感謝基金會六年來的支持，讓孩子們在富北國中找到屬於自己的舞台。