福衛八號今升空 線上集氣

南瀛天文館推出星軌任務特展，線上為福衛八號祈福集氣，順利升空。（天文館提供）

記者盧萍珊∕大內報導

福衛八號首顆衛星「齊柏林」原訂二十七日凌晨搭乘SpaceX火箭自美國發射升空，但因SpaceX火箭在整備過程發現一些狀況，預計延至台灣時間二十九日凌晨二時十八分升空。南瀛天文館推出「星軌任務出發」特展線上集氣區，號召民眾一起寫下祝福，為衛星升空祈福。

由台灣第一個本土團隊自主打造的衛星星系福衛八號，南瀛天文館配合第一顆齊柏林衛星發射，推出「星軌任務出發」特展，而齊柏林衛星發射因天候、國際排程等因素多次延後，南瀛天文館於特展規劃「線上集氣牆」，希望民眾留下的祝福，成為衛星升空時最溫柔的後盾。

台南市立博物館長何秋蓮說，「星軌任務出發」特展以福衛八號為核心，帶領觀眾理解衛星背後的故事，透過展覽與線上集氣區，希望讓台灣民眾在衛星升空倒數中，也能有「參與感」，一同祈願福衛八號任務順利。