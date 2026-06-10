福衛八號公開15幅影像 讓民眾看見臺灣

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記者吳典叡／綜合報導

臺灣第一個自製光學遙測衛星星系「福爾摩沙衛星八號」的第一顆「齊柏林衛星」（FS-8A）於去年發射升空，並順利回傳清晰的影像，國家太空中心今（10）日公開最新一波取像成果15幅，讓民眾一起看見臺灣。國家太空中心指出，未來，這些影像將廣泛應用於國土規劃、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域，成為守護臺灣的重要資訊來源。

「看見．齊柏林基金會」今日於新北市淡水「齊空間」對面廣場舉辦《RE見》特展開幕記者會暨與TASA福衛八號齊柏林衛星影像MOA簽署儀式，國家太空中心此次公開15幅影像；這批影像不只能在TASA的社群平臺看到，並自明（11）日起於《RE見》特展中展出。

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從清晰取像中，能看出很多細節。從臺北港、臺中港到高雄港，可以清楚辨識碼頭配置、貨櫃堆場與大型船舶，還能找到淡江大橋、MITSUI OUTLET PARK臺中港、以及駁二特區旁的大港橋等熟悉地標；彰濱工業區的影像中，甚至連太陽能板上的特殊圖樣都清晰可見。

即將完工的桃園國際機場第三航廈，橘色空橋也能一目瞭然。不僅如此，民眾若曾經搭機從桃園起飛，對窗外密密麻麻的埤塘景觀想必印象深刻，這片獨特地景也被衛星完整記錄下來了。

在澎湖、小蘭嶼、龜山島等離島地區影像中，可以看見海岸線、水色變化與豐富的地形紋理，若仔細放大觀賞，還能在澎湖影像中，發現整齊排列的淺海蚵棚及漁網。

在清水斷崖、小林村遺址及太麻里溪出海口的影像中，還能觀察到0403強震與莫拉克風災後留下的地貌變遷痕跡。未來預定興建於屏東縣九棚村的國家發射場域，也收錄在這次公開的影像之中。

國家太空中心指出，衛星拍下的不只是風景，更是珍貴的地球觀測資料。未來，這些影像將廣泛應用於國土規劃、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域，成為守護臺灣的重要資訊來源。

國家太空中心表示，齊柏林衛星在今年初順利回傳清晰的影像，象徵臺灣自主遙測能力向前邁進的重要一步。「臺灣太空國際年會」（TASTI 2026）將於今年11月8日至11日在大臺南會展中心舉行，屆時「TASTI EXPO太空產業博覽會」將展出福八模型與關鍵元件，11月8日開放大眾免費登記參觀。

即將完工的桃園國際機場第三航廈，從齊柏林衛星所拍到的影像能一目瞭然。（國家太空中心提供）

在小林村遺址的影像中，還能觀察到莫拉克風災後留下的地貌變遷痕跡。（國家太空中心提供）

從齊柏林衛星所拍到的臺中港影像，可以清楚辨識貨櫃堆場與大型船舶。（國家太空中心提供）

從齊柏林衛星所拍到的太麻里溪出海口的影像中，還能觀察到地貌變遷痕跡。（國家太空中心提供）

彰濱工業區的影像中，甚至連太陽能板上的特殊圖樣都清晰可見。（國家太空中心提供）

在龜山島等離島地區影像中，可以看見海岸線、水色變化與豐富的地形紋理。（國家太空中心提供）