福衛八號最新取像曝光！淡江大橋入鏡 太空視角俯瞰台灣之美

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生活中心／游舒婷報導

國家太空中心（TASA）一口氣空開15張照片，由福衛八號遙測取像，用另一個角度紀錄台灣美景，包含港口、機場、城市等景象，其中也包括最新落成的淡江大橋，這些照片之後可以被應用在國土規劃、環境監測等地方。

國家太空中心公開的照片中，可以清晰看到台北港、台中港以及高雄港的碼頭配置，經典地標淡江大橋、MITSUI OUTLET PARK台中港和大港橋也都清晰可見。

高雄港。（圖／國家太空中心TASA）

國家太空中心也分享小知識，包括可以從海面上的紋路推測當下天氣變化、東北部的雲量偏多，要拍到晴空萬里的天氣很看運氣等等，每張影像都相當珍貴，這些影像未來也將廣泛應用於國土規劃、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域，成為守護台灣的重要資訊來源。

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福爾摩沙衛星八號（簡稱「福衛八號」）是臺灣第一個自製的衛星星系，同時為了紀念生前用鏡頭記錄台灣的導演齊柏林，賴清德總統把這顆衛星命名為「齊柏林衛星」，讓衛星持續延續齊柏林的精神，持續記錄台灣之美。

觀新藻礁與桃園埤塘。（圖／國家太空中心TASA）

龜山島。（圖／國家太空中心TASA）

澎湖。（圖／國家太空中心TASA）

彰濱工業區與光電案場。（圖／國家太空中心TASA）

塔瓦溪口。（圖／國家太空中心TASA）

清水斷崖。（圖／國家太空中心TASA）

高雄港。（圖／國家太空中心TASA）

桃園航空城。（圖／國家太空中心TASA）

秀姑巒溪口、溪卜蘭島。（圖／國家太空中心TASA）

台中港。（圖／國家太空中心TASA）

太麻里溪口。（圖／國家太空中心TASA）

小蘭嶼。（圖／國家太空中心TASA）

小林村遺址。（圖／國家太空中心TASA）

九棚國家發射場域基地。（圖／國家太空中心TASA 臉書）

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