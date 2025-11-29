福衛八號衛星進入軌道 齊柏林從空中護台灣
歷經五次延期，這一刻終於到來。台灣第一個自製光學遙測衛星星系、福衛八號，總共有8顆衛星，今天凌晨、第一顆名為齊柏林的衛星、打頭陣升空了，也順利進入561公里高的軌道運行。未來它每天會經過台灣三次，即時拍攝國土影像，為防災、救災還有國土規劃、助一臂之力。
SpaceX火箭升空，象徵台灣太空產業、向前邁進一大步，上面搭載台灣第一個、自製光學遙測衛星星系、福衛八號，84%的關鍵元件，都由國家太空中心、領軍國內團隊研製。
國家太空中心主任 吳宗信：「上個月就已經安全抵達，在美國加州的范登堡空軍基地，然後經過一系列地，檢測跟對接的作業，雖然中間 我想各位很清楚，好幾次的發射行程延遲，但是總算今天，我想可以順利地升空。」
福衛八號總共有8顆衛星，歷經5次延期，29號凌晨2點44分，發射出第一顆、名為齊柏林衛星，由賴清德總統命名。
總統 賴清德：「率先升空的這顆衛星，會和後續升空的衛星，構成緊密地 對地觀測網絡，它被命名為齊柏林，希望齊柏林導演的精神，可以延伸到太空，繼續守望台灣 觀照世界。」
「2017年 (齊柏林)他離開了，但那雙凝視土地的眼神 沒有消失。」
將齊柏林目光、帶到更遠太空，衛星將會在561公里之外運行，但可以辨識地面、大於0.7公尺的物體，未來每天通過台灣三次，能提供即時穩定的、地表影像資料。
國家太空中心主任 吳宗信：「它可以提供我們未來，防災 還有救災 國土規劃，甚至守護國土安全。」
齊柏林衛星、清晨5點04分正式入軌，經過通聯、確認狀態穩定，接下來要持續測試各項功能，預計三個月之後、可以開始取相、提供畫面。
