福衛八號衛星齊柏林明晨升空 太空中心直播

記者吳典叡／綜合報導

福衛八號為臺灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比率達84%，已運抵美國。國家太空中心今（26）日指出，經過4度延後發射，齊柏林衛星預計於臺灣時間27日凌晨2時18分許升空，太空中心Facebook與YouTube頻道同步直播，邀民眾一起見證。

福衛八號將由8顆光學遙測衛星構成星系，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福五原始解析度2公尺，福八的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。

國科會表示，齊柏林衛星預計於臺灣時間27日凌晨2時18分，搭乘太空探索公司獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。火箭預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆臺灣的立方衛星，齊柏林衛星預計於發射140分鐘後（約臺灣時間凌晨4時38分許）與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像光學遙測任務的太陽同步軌道。

國科會指出，齊柏林衛星還搭載國立成功大學物理系教授陳炳志帶領團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀與電子溫度密度儀」，進行電離層觀測及地面伽馬射線閃光起源與觸發機制研究。另外，福衛八號為這次主酬載，同班次火箭還搭載5顆臺灣自製立方衛星，分別為太空中心新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、臺大、臺科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

國科會表示，這次任務可望驗證多項臺灣自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。

國科會強調，太空中心將透過Facebook粉絲專頁，以及太空中心YouTube頻道，於27日凌晨2時起，搭配SpaceX發射畫面，同步製作直播節目，內容涵蓋火箭與衛星科普知識講解、福衛八號計畫歷程回顧、產業代表訪談等，歡迎民眾共同關注。

福衛八號首顆衛星完成升空的模擬圖。（國科會提供）

福衛八號首顆衛星的外觀。（國科會提供）

在衛星發射場整備的情況。（國科會提供）