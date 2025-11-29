福衛八號首顆衛星「齊柏林」首度通過台灣 成功通聯報平安達12分鐘
福衛八號首顆衛星「齊柏林」今天凌晨升空，並於台灣時間清晨5時4分順利入軌，準備展開對地表取像的光學遙測任務，未來影像資料將廣泛應用於國土規畫、災害應變等領域。國家太空中心表示，齊柏林衛星於清晨5時34分首度與位在挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘，預計未來一周內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能，約3個月後可望開始取像。
福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第一顆衛星（FS-8A）關鍵元件自製研發比率達84%，由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、記錄台灣，也讓世界看見台灣。
歷經火箭航班5次延期，齊柏林衛星原訂台灣時間今天凌晨2時18分升空，不過，太空探索公司（SpaceX）評估，為避免衛星入軌後碰撞，延至凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射升空。齊柏林衛星於5時4分脫離火箭，進入預定軌道。
國家太空中心主任吳宗信表示，負責上傳指令及回傳資料的天線站有3站，包含台灣新竹、桃園、台南，以及2個海外站，分別位於挪威斯瓦爾巴（Svalbard）、南極特羅爾（Troll）研究基地。
吳宗信指出，依運行軌道，首次通聯是挪威地面站，此時齊柏林衛星設定為低頻模式，已接收到的健康資料，包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制已啟動，將利用接下來與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。
他說，齊柏林衛星今天上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，連線長度12分鐘，目前衛星與台灣地面站的通聯情形良好，整體狀況都在預期之內。最關鍵的衛星電腦 （Onboard Computer）、電力系統與姿態控制均運作正常；其中姿態已大致穩定，衛星電量也穩定上升，代表充電功能正常運作，後續會依序進一步測試主、備援電源路徑。
吳宗信表示，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。後續作業規畫上，預計在未來一周內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能。約在3個月後，可望開始進行取像。
國家太空中心指出，齊柏林衛星順利入軌及通聯後，預計一周內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內嘗試下載衛星健康狀態等資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。
國家太空中心提到，除了福衛八號的齊柏林衛星，共乘Transporter-15火箭同航班的5顆台灣自製立方衛星，於今天凌晨3時16分進入510公里高的任務軌道。
這5顆立方衛星分別為國家太空中心新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。
福衛八號共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。
總統賴清德也透過影片表示，這不僅是福衛八號的起點，更是台灣邁向太空新時代重要一步，政府將持續攜手產學研界，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。
其他人也在看
上班偷吃泡麵沒給錢 小七店員判4月
統一超商的鄭姓店員，值班時拿走店內香菸、拿鐵，還偷吃一碗蔥燒牛肉泡麵，被發現後先被扣了薪水，還被店長報警提告，台南地方法院依業務侵占罪判他有期徒刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。鄭男在統一超商大通門市擔任店員，負責保管貨架商品與結帳。2024年8月26日凌晨，他取走店內香菸1包、拿鐵1杯，在店內吃完自由時報 ・ 7 小時前
齊柏林衛星順利入軌 午前首度通過台灣上空
[NOWnews今日新聞]福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
福衛八號首顆衛星齊柏林入軌 海外地面站通聯成功
（中央社記者趙敏雅台北29日電）福衛八號首顆衛星「齊柏林」今天凌晨升空，並於台灣時間清晨5時4分順利入軌。國家太空中心表示，齊柏林衛星於清晨5時34分首度與位在挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康，預計上午10時42分許首度通過台灣上空並與地面站通聯。中央社 ・ 5 小時前
新／再掀「自動筆」爭議 川普：拜登任內非親自簽署的文件作廢
美國總統川普（Donald Trump）在自家社群Truth Social發文指出，只要是拜登任內，不是由拜登親自簽署的行政命令和文件，即日起將不再有任何法律效力、全數作廢。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
衝擊全球航運！空巴史上最大規模召回6000架A320客機
歐洲空中巴士（Airbus）週五（11/28）宣布立刻召回6000架A320系列客機進行檢修。由於全球有350多間航空公司使用A320客機，這項空巴史上最大規模的召修行動勢必衝擊航空運輸。太報 ・ 5 小時前
美國宣布暫停所有庇護審查 停發簽證給阿富汗籍旅客
美國總統川普因兩名國民兵疑遭阿富汗籍男子槍擊，而強化反移民立場。法新社報導，隸屬於國土安全部（Department of Homeland Security）的美國國籍暨移民局（USCIS）局長史威德洛（Joseph Edlow）28日宣布，「停止所有庇護審查，直到能確保所有外國人都經過最嚴格的審查」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
福衛八號首顆衛星齊柏林成功升空 將對地取像守護國土
（中央社記者趙敏雅台北29日電）歷經5次延期，福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨2時44分搭乘SpaceX火箭自美國順利升空，預計5時4分進入太陽同步軌道，準備展開對地表取像的光學遙測任務，未來影像資料將廣泛應用於國土規劃、災害應變等領域。中央社 ・ 8 小時前
15年新高！我全年經濟成長率7.37% 學者示警3大挑戰
受惠人工智慧（ＡＩ）及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處昨日大幅上修今年全年經濟成長率二點九二個百分...聯合新聞網 ・ 7 小時前
阿富汗男子槍擊華府國民兵 面臨一級謀殺指控
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）一名阿富汗籍男子涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵，因此美國總統川普計劃暫停「第三世界國家」移民，而這名阿富汗籍嫌犯將面臨一級謀殺指控，檢查官指出這是預謀殺人。中央社 ・ 2 小時前
空巴A320系列全球召回 台灣有67架 民航局回應了
飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布營運史上最大規模召回行動，全球逾6000架A320系列客機必須回復稍早軟體版本，以避免太陽閃焰可能影響飛行操控系統。儘管檢修程序相對簡單，但客機數量龐大，預期對全球航空運輸帶來衝擊。我民航局清查，國籍航空共67架A320、A321，約三分之二受影響。中時新聞網 ・ 2 小時前
宏都拉斯總統大選將登場 川普特赦前總統葉南德茲
宏都拉斯總統大選再過幾天即將登場，美國總統川普（Donald Trump）28日對宏國政治進行重大干預，不僅特赦已遭定罪的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），還揚言若他偏好的候選人敗選，將切斷美國的援助。葉南德茲去年在美國法院因販毒罪名被定罪，判處45年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
盜台南市長黃偉哲大頭貼！假傳「停班停課」女高中生觸1罪…不罰原因曝
今年強颱「樺加沙」逼近，台南李姓女高中生竟盜用台南市長黃偉哲大頭貼到社群「Threads」發文「台南明天 放！」的假訊息，隨即被網友識破，告誡後刪文，但行為已觸犯社會秩序維護法，遭依法送辦。法官考量，李女出於「玩笑」及「希望放假心態」而發布，但該貼文並無造成閱聽者因此受到不實資訊誤導，達到影響公共安寧的程度，因此，審理後諭知不罰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
東南亞洪災釀逾300死！印尼西蘇門答臘慘重、泰國遺體需冷藏車暫存
其中，印尼蘇門答臘島西部災情最為慘重。西蘇門答臘省的馬拉拉克地區因暴雨引發致命山洪與土石流，造成至少174人喪生，約80人下落不明。當地救援行動受地形與天候限制，進展困難。一名53歲的災民米斯尼亞迪表示，洪水來襲時水位迅速上升，「我趕回家時水已淹至腰部，到家時已...CTWANT ・ 6 小時前
香港大火／消防員進入焦黑大樓神情凝重…為何不用直升機救火？消防處：恐讓火更大
香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，火勢狂燒7棟大樓，直到28日才撲滅。有當地媒體拍到，消防員在火勢熄滅後進入屋內進行搜救，尋找是否有人受困時，似乎發現什麼東西，表情凝重。該場大火已造成至少128人不幸死亡，外界質疑，為何不用無人機、直升機或百米雲梯車救援？香港消防處處長楊恩健也公開說明了。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
空巴召回6000架A320系列維修 民航局要求國籍航空明上午8時前完成檢修
空中巴士（Airbus）公司28日表示，他們正要求全球廣泛使用的A320系列客機中的6000架立即進行維修。這項大規模召回恐影響全球超過一半的A320機隊，影響範圍遍及世界各地。對此，民航局今天要求國籍航空業者，於明天上午8時前完成檢修；經清查國籍航空業者有67架A320、A321航機，三分之二受影響。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
香港宏福苑大火 1558萬房內部照曝光「窗戶全被發泡膠密封」
香港大埔宏福苑發生五級大火，傷亡數字持續攀升。事發後，宏福苑建築內部的照片在網路上流傳，只見好幾個窗戶都被厚厚的白色發泡膠（Foam Board，珍珠板）完全封閉，不僅無法通風，也根本無法從內部看不見外界情形，引發質疑。太報 ・ 1 天前
香港大火已128人死亡、200人狀況不明 維修工程涉貪逮捕11人｜不斷更新
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，截至目前，已有128人死亡，仍約有200人狀況未明。當局已就這起香港近80年來最嚴重的火災逮捕11人，並正調查宏福苑翻新工程中可能存在的貪腐及使用不安全物料等問題。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
中油提高2緩漲門檻 油價漲幅擴大
未來油價漲幅要擴大了！中油不堪營運虧損，28日宣布從12月起，現行浮動油價機制內兩道緩漲門檻提高，一是原本95無鉛牌價30元即緩漲門檻，拉高到32.5元才啟動。其次「亞鄰最低價」比價時，要先扣掉鄰國補貼金額。新制實施後，如果拿以哈戰爭時期為例，汽柴油每公升累計將會多漲近3元，非同小可。中時新聞網 ・ 9 小時前
今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾
全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀...聯合新聞網 ・ 2 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前