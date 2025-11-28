福衛八號首顆衛星齊柏林升空 對地取像守護國土

記者吳典叡／綜合報導

福衛八號首顆衛星「齊柏林」在臺灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘SpaceX火箭自美國順利升空，隨後在5時4分進入太陽同步軌道，展開對地表取像的光學遙測任務，未來影像資料將廣泛應用於國土規劃、災害應變等領域。

福衛八號為臺灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神。過程中，歷經火箭航班5次延期，於今晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射升空。

廣告 廣告

國科會主委吳誠文也前往位於新竹的國家太空中心（TASA）衛星操控中心視察火箭發射及衛星聯繫情形，吳誠文指出，齊柏林衛星代表臺灣善用科技實力進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展出臺灣太空產業的新商機。

TASA主任吳宗信表示，做為臺灣第一個自製遙測星系打頭陣的衛星，期盼齊柏林衛星順利進入太空執行任務，待星系布署完成後，建立高解析度、每日多次取像、具全球覆蓋能力的對地觀測網路，用於救災防災、國土規劃等，持續守護臺灣。

TASA表示，齊柏林衛星乘載的Transporter-15火箭，於凌晨2時47分進行整流罩分離，2時52分回收第一節火箭，同一時間，第二節火箭進入停泊軌道熄火滑行，3時38分開始於510公里軌道釋放5顆臺灣的立方衛星，4時29分後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星於發射140分鐘後（約臺灣時間凌晨5時4分）進入任務軌道。隨後，海外地面站通聯成功，預計午前首度通過臺灣上空。

TASA指出，齊柏林衛星的關鍵元件自製率達84%，由TASA匯聚33個國內產官學研單位的能量共同研發。衛星在太空執行任務之餘，也連帶讓這些元件取得實績，獲得國際太空產業相當看重的飛行履歷（Flight Heritage），增進臺灣太空產業發展優勢。

TASA表示，福衛八號星系任務共包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，採依序研製，自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，屆時將可提供每日多次再訪與全球覆蓋的衛星影像。

SpaceX 獵鷹九號火箭載運FS-8A升空，截圖自spaceX直播。（國科會提供）

工作人員持續為齊柏林衛星升空任務，做好準備。（國科會提供）

自製率達8成4的齊柏林衛星順利升空。（國科會提供）

齊柏林衛星升空後，相關的資料處理與應用。（取自國家太空中心臉書）

齊柏林衛星升空後，順利完成通聯。（國科會提供）

齊柏林衛星升空後，順利通聯成功。（取自國家太空中心臉書）

齊柏林衛星順利入軌，海外地面站通聯成功，預計午前首度通過臺灣上空。（國科會提供）

齊柏林衛星順利發射升空。（取自國家太空中心臉書）