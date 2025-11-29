福衛八號首顆衛星齊柏林升空 AIT：展現美台合作的深厚基礎與實力

FS-8A釋放入軌。TASA提供



福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今（11/29）天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空。美國在台協會（AIT）在臉書發文表示，齊柏林衛星升空進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力，將為全人類創造更加光明的未來。

美國在台協會表示，台灣太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，以搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15的方式，在台灣時間今天凌晨2時，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射順利升空。

廣告 廣告

美國在台協會指出，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，包括極具開創性的福衛三號與福衛七號衛星任務合作，顯著推動了全球氣象預報及太空天氣研究的發展。

美國在台協會強調，台灣自主研發的齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力，美台攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來。

更多太報報導

福衛八號「齊柏林衛星」成功升空！清晨完成首次通聯

台灣自製「最強鷹眼」！福衛八號解析度提升 外太空可清晰辨識車輛

自製率高達84％！福衛八號首顆「齊柏林衛星」啟運赴美 預計年底升空